One Piece: le traduzioni potrebbero aver riportato erroneamente il nome di un marine

Tradurre da una scrittura ideogrammatica come quella giapponese (derivata dal cinese) ad un sistema fonetico basato sui suoni come il nostro, appare spesso un'impresa ardua. E proprio la presentazione della schiera dei Vice-Ammiragli occorsa nel capitolo 1108 di One Piece potrebbe aver rivelato un errore di traduzione, riconducibile al nome di Doll.

Le problematiche che di volta in volta emergono nel passaggio dal giapponese all'inglese, non sono di certo un tema nuovo tra gli appassionati, tanto che già le stesse traduzioni della scene di Zoro In One Piece 1105 avevano fatto ampiamente discutere i lettori, rinsaldando quella (annosa) polemica che divide i traduttori “amatoriali” che si occupano delle scan ufficiose, dai distributori nordamericani del manga (ovvero Viz Media). In quel caso la disparità tra le traduzioni ufficiali presenti sulle piattaforme di online reading e quelle “anarchiche” del Gruppo TCB che circolano sul web aveva toccato un punto davvero dolente, proprio perché sembravano rimodulare completamente il senso della sequenza originariamente descritta da Eiichiro Oda. Mente nel caso del capitolo 1108, la questione non è così “radicale”, anche se merita di essere approfondita.

Nell'ultimo numero del manga, infatti, l'autore ci ha presentato i nove Vice-Ammiragli approdati sull'isola in seguito all'attivazione del Buster Call. Qui ad ogni marine è stato assegnato il nome di una razza canina, che ne riflette – come tipico delle strategie narrative di Oda – l'identità e l'appartenenza al loro gruppo di riferimento. Se però personaggi come Doberman, Tosa e Dalmatian richiamano apertamente delle precise razze di canidi, lo stesso non lo possiamo affermare per Doll, l'unica tra gli esponenti della Marina ad essere stata presentata in tempi pregressi. Ed è proprio a questo fattore che potremmo ricondurre un errore di traduzione, dal momento che la sola razza di cane a cui il nome del Vice Ammiraglio allude è il “Dhole”, un cane originario dell'Asia Centrale, descritto anche da Rudyard Kipling nel Secondo libro della giungla.

Ecco allora che alla luce della nomenclatura assegnata ai suoi colleghi, il personaggio di Doll potrebbe presentare un nome leggermente diverso. In tal senso la traslitterazione in “Doll” sarebbe sbagliata, e il motivo lo individuiamo sia nel fatto che la donna è stata presentata con largo anticipo rispetto al resto dei Vice Ammiragli (fa la sua comparsa nel capitolo 1061) sia alla natura stessa dell'ideogramma con cui è descritta. Il katakana (cioè il secondo sistema di scrittura in Giappone, oltre il kanji) di “Doll” potrebbe essere letto, una volta traslitterato, anche come “Dhole”. E dal momento che i traduttori, ai tempi in cui è stato introdotto il personaggio, non erano coscienti del fatto che il suo nome dovesse riflettere una razza di cane (tanto che Doll, se ci pensiamo, ha anche un collare) potrebbero aver offerto una versione leggermente errata del suo nome.

Naturalmente, rispetto all'esempio presentato in partenza, non si tratta di un errore grave. Anche perché le traduzioni del capitolo 1105 avevano davvero stravolto il senso stesso della scena descritta, al punto da gettare ulteriore confusione sui motivi per cui la battaglia contro Lucci stava impegnando Zoro così a lungo; qui l'errore (se di errore si tratta) è dovuto tanto a mere questioni fonetiche, quanto all'assenza di un contesto più ampio che consentisse ai traduttori di operare con maggiore precisione. Un fattore a cui ora potranno con molta probabilità rimediare, dal momento che le ultime rivelazioni del manga ci portano a pensare che il nome del Vice Ammiraglio sia, appunto, Dhole, e non Doll.