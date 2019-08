ONE PIECE: Trafalgar Law fa il suo attesissimo ritorno nell'anime

I membri di Cappello di Paglia che hanno affrontato la missione quasi suicida di Whole Cake Island per recuperare Sanji sono finalmente giunti a Wanokuni, dove si trovavano il resto della ciurma e alcuni alleati. Questi naturalmente non si vedevano da parecchio tempo, considerata la lunghezza della saga di ONE PIECE con antagonista Big Mom.

Dopo il debutto di diversi personaggi come O-Kiku e il ritorno di alcuni vecchi, nell'episodio 899 di ONE PIECE rivediamo un'attesissima vecchia conoscenza. È Trafalgar Law, capitano dei pirati Hearts e principale alleato della ciurma di Cappello di Paglia. La puntata in questione ha mostrato uno dei personaggi preferiti dei fan di ONE PIECE solo brevemente tramite dei piccoli scorci, ma che ci danno abbastanza per intravedere il suo nuovo character design.

Come potete vedere in calce, Law sta attendendo informazioni sull'arrivo di Rufy sull'isola vestito con un kimono e tanti altri dettagli che lo fanno assomigliare ulteriormente a un samurai. Viene poi avvertito da Bepo, che ha avvistato Rufy alla casa del tè di O-Tsuru, ed è conscio che cappello di paglia farà qualche stupidata. Intanto però i fan possono gustarsi il ritorno del personaggio, in attesa di nuovi risvolti d'azione da parte sua.

Sicuramente non sa però che Rufy e Zoro si sono già scontrati con Basil Hawkins, mandando a monte la copertura del piano. Come proseguirà questa nuova saga di ONE PIECE ambientata sull'isola di Wanokuni?