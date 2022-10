ONE PIECE, Trafalgar Law donna è canonico: ecco cosa è successo al personaggio

Il genere nel mondo di ONE PIECE è sempre variabile. Ci sono infatti diversi poteri che permettono di cambiare sesso e quindi poi consentono la nascita dei teorie come quella di Crocodile. Talvolta le cose cambiano anche in modo involontario, come successo recentemente al pirata Trafalgar Law.

Trafalgar Law è diventato una donna. Ovviamente, la motivazione è spoiler e riguarda un avvenimento accaduto negli ultimissimi capitoli di ONE PIECE. Recentemente, Law e la sua ciurma si stavano dirigendo verso la loro nuova tappa, quella decisa nelle fasi finali di Wano. Tuttavia il sottomarino giallo è stato intercettato da Barbanera e la sua ciurma. I pirati dell'imperatore, sulla Saber of Xebec, hanno iniziato l'attacco con mezzi convenzionali e meno convenzionali, sfruttando anche i Frutti del Diavolo.

Tra le new entry di ONE PIECE c'è il Frutto Sick Sick, ora in mano a Doc Q. Il dottore della ciurma di Barbanera può infliggere malattie e così ha usato il morbo della donna per trasformare Law e la sua ciurma in donne. Nell'immagine in basso c'è la vignetta con questa trasformazione del pirata, che però è riuscito a contrastare il potere nemico grazie all'Haki.

E adesso lo scontro tra Barbanera e Law entra nel vivo, con il rischio di morte per entrambi i contendenti.