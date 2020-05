ONE PIECE: Trafalgar Law al femminile nel cosplay di Sammys

Trafalgar D. Water Law, nome completo del pirata, apparì per la prima volta all'arcipelago Shabondy durante una saga che i lettori di ONE PIECE non dimenticheranno mai. Dopo il timeskip è diventato uno dei personaggi più importanti della trama avendo avuto un ruolo di primo piano a Punk Hazard, Dressrosa, Zou e ora Wanokuni.

Il suo contributo di primo piano potrebbe fermarsi con questa saga, ma ci vorrà ancora tempo prima che Eiichiro Oda la porti a termine pertanto è inutile pensarci troppo. Invece, per alleviare i tempi di attesa tra un capitolo di ONE PIECE e l'altro, vi proponiamo un cosplay che ci mostra come potrebbe essere Trafalgar Law al femminile.

A interpretare il genderbent è SammysCosplay che in passato ci presentò un appagante cosplay di Nami. Nella foto in basso potete apprezzare il cosplay di Trafalgar Law donna con un'ispirazione ai panni visti post timeskip. Sia il cappello che il cappotto lungo e nero richiamano infatti al secondo vestiario di Law, così come il jeans con impronte marroni. Oltre la spada sulle spalle si notano il top con il simbolo giallo dei Pirati Heart e il vistoso tatuaggio nero sul petto. Cosa ve ne pare di questa Trafalgar Law al femminile?

Intanto il manga di ONE PIECE va avanti col capitolo 980.