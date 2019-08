One Piece: anche Trafalgar Law ha ottenuto la sua action figure in versione Wano

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @MechanicalJapan ha mostrato al mondo una nuova e splendida action figure a tema One Piece, famoso e apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Eiichiro Oda, e dedicata a Trafalgar Law nella sua versione Wano.

Dopo le figure di Rufy e Zoro mostratesi in questi ultimi giorni, la collezione continua insomma ad allargarsi, segno del fatto che il nuovo arco narrativo dell'opera vuole essere sfruttato al massimo delle sue possibilità. Anche in questo caso la statuetta - di cui potete visionare alcune immagini a fondo news - pare essere curata in molti dettagli e si caratterizza per il vestiario che Trafalgar Law si è ritrovato a indossare in questa nuova storia. Il prodotto, atteso per questo dicembre, è alto 26,92cm e sarà venduto a un prezzo compreso tra i 35 e i 45 euro.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato a un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Inoltre, il franchise vedrà presto il sopraggiungere di un nuovo film animato intitolato One Piece: Stampede e atteso per questo 9 agosto nelle sale nipponiche. Nel caso in cui non doveste conoscerlo, qui di seguito potete leggere la sinossi della pellicola:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."