ONE PIECE: Trafalgar Law e il suo pericoloso potere si mostrano in una splendida figure

Tra gli elementi che hanno reso la grande epopea di ONE PIECE tanto famosa e apprezzata agli occhi di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, figurano soprattutto gli innumerevoli personaggi che con il loro stile, il proprio carisma e un riuscito character design sono riusciti a far breccia nel cuore di molti.

Nel corso di questi lunghi decenni siamo infatti potuti entrare in contatto con un numero spropositato di volti che sono riusciti a rimanere ben impressi nelle nostre menti, molti dei quali continuano a venir perennemente elogiati dai fan attraverso cosplay e fanart spesso realizzate con grande cura. Visto il successo riscosso, non dovrebbe quindi stupire che sempre più compagnie tentino di sfruttare il franchise con gadget a tema pensati per far presa sui collezionisti più appassionati.

Ebbene, tra le varie società presenti sul mercato, figurano anche i ragazzi di Studio Jolly Roger, i quali sono recentemente finiti sotto i riflettori grazie a una splendida figure a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata al ben noto Trafalgar Law. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il pirata è stato raffigurato con i suoi iconici abiti, intento a sfruttare i pericolosi poteri ottenuti tramite il frutto del diavolo Ope Ope. Il prodotto mette in mostra una gran quantità di dettagli e si caratterizza per un prezzo pari a 225 euro - senza contare le spese di spedizione - il tutto con preordini già aperti e data d'uscita fissata tra il terzo e quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in Giappone è stata annunciata una nuova speciale collezione in box dedicata a ONE PIECE.