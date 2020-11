ONE PIECE: il tragico destino di Ace è il tema della nuova figure di Cola Studio

Sono passati ormai più di 10 anni dalla dipartita di Ace e del suo Capitano, Barbabianca, deceduti durante il corso dell'epica battaglia di Marineford. Tuttavia, per il suo ONE PIECE, Eiichiro Oda ha in mente di lavorare ad una guerra ancor più grande al termine della saga di Wano che di certo farà impallidire numerosi appassionati.

Realizzare un'altra saga come Marineford sembra l'ideale per accorciare i tempi e rispettare la promessa di terminare il manga entro i prossimi 4-5 anni. Eppure, immaginare una guerra ancor più grande di quella che ha messo a soqquadro l'intera isola della Marina non è cosa da poco e non è da escludere che il sensei possa rinunciare a qualcuno dei protagonisti per inserire i pezzi del puzzle nel giusto quadro narrativo. Ad ogni modo, dovremo attendere ancora diverse settimane prima di trovarci di fronte al prossimo arco narrativo.

Recentemente Cola Studio ha voluto fare un salto nel passato e omaggiare una delle scene più intense della storia, ovvero la morte di Ace davanti agli occhi del fratello. Per far ciò, la compagnia si è servita del proprio stile peculiare, caratterizzato dalle dimensioni maggiori delle teste a discapito del corpo, per raccontare l'intensità della scena: Akainu che trapassa Ace da parte a parte proprio davanti a Rufy. Il modellino in questione, che non sarà disponibile prima del 2021, è già preordinabile alle modalità allegate in calce alla notizia per una cifra che si attesta intorno 340 euro a cui vanno comunque ad aggiungersi le spese di spedizione.

