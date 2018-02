ONE PIECE: il trailer dell'episodio 825 di domenica 11 febbraio è davvero singolare

Domenica 11 febbraio, sulle TV nipponiche, Fuji TV trasmetterà il nuovo episodio dell'anime di ONE PIECE: sarà il numero 825 e proseguirà con gli eventi di Whole Cake Island. Al termine dell'episodio precedente, come di consueto, è stato mostrato il trailer di quello successivo... ma questa volta c'è qualcosa di diverso!

L'episodio 825 di ONE PIECE proseguirà dunque l'arco narrativo di Whole Cake Island - che vede Rufy e alcuni membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia coinvolti nel tentativo di recuperare il loro compagno Sanji, strappandolo dalle grinfie dell'Imperatrice Pirata Big Mom e della crudele famiglia Vinsmoke, ovvero i parenti biologici del cuoco di bordo.

Come di consueto, dopo la messa in onda di domenica 4 febbraio, in Rete è spuntato il promo della puntata in questione, ma stavolta c'è qualcosa di diverso: al posto delle consuete immagini e sequenze dell'episodio, infatti, la Toei Animation ha scelto di proporre una sfilza di disegni, sketch e bozze preparatorie dedicate proprio alla prossima puntata di ONE PIECE.

Un modo sicuramente originale, oltre che diverso, per anticipare gli eventi di un episodio che promette di essere ricchissimo ed emozionante.

Il titolo della puntata, infatti, sarà "Bugiardo - Rufy e Sanji" e riprenderà a narrare gli eventi secondo la serializzazione del manga di Eiichiro Oda dopo quanto visto nell'episodio 824 - che, a conti fatti, ci è sembrato più un filler che altro.