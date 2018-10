ONE PIECE, il trailer dell'episodio 858 annuncia un'altra crisi!

Dopo averci mostrato un combattimento a senso unico, l’anime di ONE PIECE sembrava ormai pronto ad una svolta piuttosto importante. Il nuovo trailer, tuttavia, rivela che le sorti dello spaventoso duello in corso sono ancora immutate... Almeno per il momento.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 858 di ONE PIECE, intitolato “Di nuovo crisi! Gear Fourth contro Muso Donuts”, rivela infatti che il protagonista Monkey D. Luffy si ritroverà nuovamente in svantaggio contro il possente Charlotte Katakuri. Dopo aver scoperto l'orribile segreto dell’avversario, Luffy è riuscito a colpirlo più volte, ma il contrattacco di Katakuri non si è lasciato attendere molto.



Sfruttando nuovamente i poteri dell’Ambizione, il potentissimo figlio di Big Mom è di nuovo in grado di prevedere gli attacchi del nemico, bloccando Luffy in una situazione senza via di uscita. A giudicare dalle immagini del trailer, nemmeno il Gear Fourth del ragazzo di gomma potrà nulla contro il rivale, soprattutto quando scadrà il tempo massimo in cui Luffy può appunto utilizzare il suo potere più pericoloso...

Altrove, intanto, si direbbe che Sanji, Pudding e Chiffon abbiano quasi ultimato la torta nuziale necessaria per placare la furibonda ira di Big Mom, che nel frattempo pare essersi scagliata addirittura contro iil suo stesso regno. Riusciranno a placarne la collera prima che la folle imperatrice distrugga l'intera Whole Cake Island?