ONE PIECE, il trailer dell'episodio 983: Onigashima si avvicina

La terza fase della saga di Wano è iniziata con un lungo flashback che ci ha mostrato la vera storia di Oden Kozuki e del Re dei Pirati. Ma poi è stato il momento di tornare ai protagonisti di ONE PIECE, con Rufy che ha anche riaccolto Jinbe in ciurma in modo definitivo. Ora l'obiettivo è Onigashima, la tana di Kaido delle Cento Bestie.

Mentre la ciurma del pirata dal cappello di paglia e i suoi alleati samurai navigano in compagnia di Kid e Law, ONE PIECE 982 ci ha mostrato cosa sta succedendo a Onigashima, presentandoci nuovi personaggi tra cui i famosi e temibili Tobi Roppo. L'episodio 982 si è soffermato principalmente su di loro, tralasciando una fase in cui i Mugiwara hanno raso al suolo la prima fortezza nemica sul cammino. Ed è proprio ai Mugiwara e alla loro alleanza che si dedicherà l'episodio 983, il prossimo.

Domenica 18 luglio 2021 andrà in onda in Giappone e in simulcast con sottotitoli in italiano su Crunchyroll l'episodio 983 di ONE PIECE, intitolato "La serietà dei samurai! Sbarco ad Onigashima". Già il titolo fa presagire l'arrivo definitivo dell'alleanza sull'isola di Kaido, mentre il trailer presentato ci mostra cosa accadrà. Nel breve video trailer in basso vediamo l'ingresso del teschio gigante, siamo quasi giunti alla battaglia finale.