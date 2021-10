ONE PIECE, ecco il trailer dell'episodio 995: tanta azione e il coraggio di un samurai

Anche l'adattamento animato di ONE PIECE, proprio come il manga, sta per addentrarsi nel territorio dei 1000 episodi realizzati, un fenomeno che tocca appena pochissime trasposizioni televisive. Prima di allora, tuttavia, ci sono ancora diverse puntate che devono andare in onda come quella della prossima settimana.

Mentre Eiichiro Oda si avvicina lentamente al finale della Saga di Wano, con l'ultimo capitolo che ha dedicato i riflettori allo scontro tra i Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie, TOEI Animation si prepara a raggiungere il traguardo dei 1000 episodi realizzati di ONE PIECE. La prossima puntata, attesa al debutto il 10 ottobre, si intitola "I Nove Foderi Rossi Faccia a Faccia: Kanjuro vs Kikunojo".

Lo studio di animazione, per l'occasione, ha rilasciato anche un trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, con tutti i personaggi che faranno la loro apparizione durante l'episodio. Si prospetta dunque una settimana ricca di azione e combattimenti, il tutto condito da quello che pare essere un ottimo comparto tecnico come ormai d'abitudine da TOEI per l'arco narrativo corrente.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla prossima puntata? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al tributo del cast per l'episodio 1000 di ONE PIECE.