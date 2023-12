ONE PIECE, trailer e uscita del prossimo special: lo shogun del Paese di Wano

Questa volta ci siamo per davvero. L'anime di ONE PIECE saluta Wano per dirigersi verso un nuovo, avventuroso arco narrativo. La saga del paese dei samurai, cominciata il 7 luglio 2019 con l'episodio 892, si concluderà il prossimo 24 dicembre 2023 con una puntata speciale dedicata al nuovo shogun di Wa.

Con un totale di 197 episodi trasmessi nel giro di 4 anni e 5 mesi, l'anime di ONE PIECE conclude ufficialmente l'arco narrativo di Wano Kuni. Già dagli ultimi tre episodi la serie di TOEI Animation aveva voltato pagina, con i Mugiwara che avevano salutato i loro compagni e fatto rotta verso una nuova isola, ma la prossima domenica si tornerà a Wano per un'ultima volta.

In ONE PIECE sta per cominciare Egghead, l'arco narrativo dell'Isola del Futuro dove Rufy e compagni incontreranno il famigerato dottor Vegapunk. Questa tranche di episodi avrà inizio però solamente dal 7 gennaio 2024. Prima, gli spettatori vivranno un episodio extra.

Tra gli episodi 1088 e 1089, l'anime di ONE PIECE trasmetterà uno speciale intitolato "A Very Special Feature! Momonosuke's Road to Becoming a Great Shogun". Come si può intuire dall'anteprima della puntata i riflettori saranno tutti per Kozuki Momonosuke, il nuovo shogun di Wano. Rivivremo probabilmente il suo scontro contro l'Ammiraglio Ryokugyu.