ONE PIECE, trailer e uscita: il riassunto dello scontro tra Mugiwara e Tobiroppo

Lo scontro mortale a Onigashima in ONE PIECE prosegue con i Mugiwara che stanno riuscendo a liberarsi dei Tobiroppo uno dopo l'altro. La situazione, tuttavia, è ancora pericolosa, con i sottoposti più forti di Kaido che non intendono far trionfare i samurai.

In ONE PIECE 1044 Robin ha sconfitto Black Maria mostrando la sua forma demoniaca. Sulla terra ferma, Rufy è finalmente stato curato dai pirati di Hearts ed è ora pronto a tornare a combattere. A riportare Cappello di Paglia sul castello volante sarà Momonosuke con la sua forma drago.

Al terzo piano di Onigashima le cose non vanno ugualmente bene. Killer non riesce a liberarsi di Hawkins, che continua ad avere marionette a disposizione per sopravvivere agli attacchi ricevuti. Una di queste è collegata proprio a Kidd. Killer si accorge dunque di non poter attaccare, altrimenti ferirebbe il suo capitano. Nello stesso momento, Kidd prosegue il combattimento con la Yonko Big Mom.

Altrove, Sanji si trova in situazione di disparità dovendo affrontare King e Queen all'unisono. Marco pare essere stato sconfitto e Zoro pur avendo ricevuto un potente farmaco non sembra ancora in grado di rialzarsi.

La battaglia proseguirà, ma non la prossima settimana. Il 25 dicembre verrà trasmesso uno speciale riassuntivo di ONE PIECE che mostrerà i momenti migliori della battaglia Mugiwara Vs. Tobiroppo. Vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE.