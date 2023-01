ONE PIECE: trapela un presunto leak del finale, che succede?

Il finale immaginato da Eiichiro Oda per ONE PIECE è un segreto di cui solo pochi fortunati sono a conoscenza. Tuttavia un finale esiste e l'autore lo sta coltivando da tantissimi anni per poi stupire i lettori al momento opportuno. Tuttavia, recentemente in rete una presunta descrizione ha scatenato il web.

Bisognerà attendere ancora un po' per la conclusione di ONE PIECE, tuttavia recentemente un utente ha fatto parlare di sé per aver condiviso un estratto potenzialmente leak in merito all'epilogo che ha spaventato talmente tanto la community di Reddit da colpirlo con un ban.

Solo dopo l'utente ha spiegato che le sue erano solo teorie e che queste non avevano nulla a che vedere con la trama di Eiichida Oda o di canonico in ONE PIECE. La preoccupazione era stata dettata dalla plausibilità di alcune ipotesi condivise in passato dall'individuo che poi erano state in parte confermate. Tagliando corto, le sue teorie si dividono nelle parti che qui seguono:

Rufy dopo il capitolo 11xx tornerà nel passato di 900 anni e incontrerà due fratelli, due principi ereditieri di cui uno, di nome Dyras , si rivelerà essere il cosiddetto JoyBoy .

, si rivelerà essere il cosiddetto . Rufy tornerà indietro grazie alla combinazione del frutto del diavolo di Bonney e Franky (quest'ultimo otterrà quello di Kuma);

Il fratello maggiore di Dyras stava pianificando un colpo di stato dopo aver scoperto che l'eredità del regno sarebbe passata in mano al minore;

Rivelata l'origine dei frutti del diavolo con 4 frutti inizialmente esistenti: dio sole, dio terra, dio acqua e dio pioggia;

lo scontro finale avverrebbe tra Rufy e Barbanera nel mondo dei sogni e vedrebbe la sconfitta di quest'ultimo che cadrebbe in un sonno eterno;

La capacità di Barbanera di usare più poteri sarebbe dettata dal fatto che possiede due cuori;

E voi, invece, cosa ne pensate di tutte queste teorie che, ricordiamo nuovamente, non sono ufficiali? Fatecelo sapere con un commeto qua sotto.