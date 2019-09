ONE PIECE, trapela in rete la nuova cover del Volume 94

Siamo ancora in attesa di scoprire gli ultimi dettagli di ONE PIECE, fermo da una settimana per la solita pausa di Eichiro Oda. Mentre attendiamo gli spoiler del nuovo capitolo, trapela in rete la copertina del Volume 24 del manga che promette interessanti risvolti.

La storia immaginata dal sensei è ricca di curiosi dettagli e bizzarri personaggi, di cui alcuni ripresi dalla vita reale e trasposti in forma cartacea, proprio come il caso di Fujitora. Nonostante questo, finalmente, siamo giunti all'apice della saga di Wano, agli sgoccioli di un arco narrativo che è riuscito a stupire tra rivelazioni e colpi di scena fenomenali.

L'ultimo di questi, dove scopriremo nuovi dettagli nel capitolo di questa settimana, rivela proprio la storia di una spada leggendaria, la stessa che Zoro potrebbe prendere in veci di Shusui. Tanto di questo, dunque, lo vedremo anche nel 94° tankobon di ONE PIECE che, seppur sprovvisto di una data di uscita, si mostra nella sua meravigliosa illustrazione. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mette in bella mostra il confronto tra Big Mom e Kaido, due dei grandi Imperatori protagonisti delle ultime saghe della storia, nonché i protagonisti degli ultimi capitoli con l'allenamento di Rufy,. E a proposito di queste, sapete qual è l'arco narrativo più longevo del franchise?

E voi, invece, cosa ne pensate della cover del nuovo volume del manga? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto!