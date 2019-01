ONE PIECE: trapelano incredibili rivelazioni su Shanks e sugli altri imperatori

In un articolo proveniente direttamente da Shueisha, casa editrice di ONE PIECE, vengono rivelate alcune informazioni di incalcolabile importanza: non solo apprendiamo di più sulle taglie di Big Mom e di Kaido, ma vengono svelate anche fondamentali novità per quanto riguarda Shanks, la sua taglia, il suo frutto del diavolo e il suo ruolo nel mondo.

Quando si parla di ONE PIECE non esistono personaggi più cruciali e più potenti degli Imperatori, e cioè i quattro esseri che più di chiunque altro si sono avvicinati a raggiungere il titolo di Re dei Pirati lasciato vacante da Gol D. Roger. Le loro potenzialità così come molte delle informazioni che li riguardano sono un mistero, e solo ora stanno venendo piano piano rivelate.

Ebbene, grazie ad un articolo che Shueisha, e cioè l'editor dello Weekly Shonen Jump in cui viene serializzato settimanalmente ONE PIECE, ha pubblicato sullo V-Jump per promuovere l'arrivo del prossimo ONE PIECE Magazine, gli appassionati hanno avuto modo di scoprire alcuni di questi dati così tremendamente importanti.

Per cominciare, come riportano le informazioni contenute nei post Twitter dell'utente Library of Ohara, ora sappiamo che le taglie dei due Imperatori protagonisti delle ultime due saghe, Big Mom e Kaido, ammontano ad una cifra che supera i due miliardi, anche se non sappiamo di quanto il numero sia superiore al suddetto limite.

Ma le rivelazioni più importanti riguardano un altro imperatore, misterioso forse più degli altri, nonché personaggio indispensabile alla narrazione avvenuta fin ora: Shanks Il Rosso. Come tutti i lettori sapranno si tratta dell'uomo che ha sacrificato un braccio per salvare il nostro protagonista Rufy quando era un bambino, nonché del precedente possessore del famigerato Cappello di Paglia.

Le novità che lo riguardano ci dicono che egli è l'Imperatore con la taglia più alta, forse addirittura il pirata più ricercato in assoluto, anche se la cifra non è dichiarata esplicitamente. Inoltre, e forse ancor più interessante, ci viene confermato che non possiede alcun frutto del diavolo, ma che tuttavia è un essere dalla potenza disarmante, in grado di lottare facilmente alla pari con un Ammiraglio. Come ciliegina sulla torta, arriva la conferma che in qualche modo Shanks, il mentore di Rufy, ha dei legami di natura non meglio specificata con gli Astri di Saggezza che tirano i fili del mondo di ONE PIECE.

Insomma, come un fulmine a ciel sereno, ecco che ci arriva direttamente dagli editor del manga di Eiichiro Oda la soluzione ad alcuni dei segreti più affascinanti del manga, e sembra incredibile che il tutto venga da un semplice articolo pubblicitario. Eppure, come potete vedere voi stessi in calce, sembrerebbe tutto confermato.