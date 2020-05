ONE PIECE: trapelano le prime bozze sulla ciurma di Rufy e compagni

ONE PIECE è partito più di venti anni fa come pubblicazione su Weekly Shonen Jump, ma il suo universo era in gestazione fin da prima nella mente di Eiichiro Oda. Il futuro mangaka tracciò ovviamente il design della sua ciurma, della sua storia e delle sue ambientazioni prima di definirne il tutto.

In particolare prima della serializzazione di ONE PIECE possiamo osservare quali erano i piani originali per la ciurma di Cappello di Paglia, con individui abbastanza diversi da quelli che conosciamo oggi. Mentre discutiamo infatti del possibile undicesimo membro dei Mugiwara, in rete appare un'immagine che ci mostra la ciurma prototipo.

In basso potete osservare questa illustrazione di ONE PIECE dove al centro rimane praticamente non modificato Rufy, il protagonista. Al suo fianco ci sono Nami, sempre identica, e Zoro, con due spade invece che tre. C'è poi Sanji più a destra, con l'unica modifica che può essere data da quella che sembra una barbetta abbozzata.

Gli altri personaggi risultano invece radicalmente diversi se non addirittura cancellati e sostituiti da altri. Partendo da quelli in prima fila, all'estrema destra vediamo una renna umanoide che è sicuramente il prototipo di Chopper. A differenza del piccolo fan dello zucchero filato, questo è parecchio alto e conserva i tratti caratteristici delle renne e sembra essere anche uno spadaccino.

I due personaggi a sinistra sono invece Franky, sempre un cyborg ma dall'aspetto molto più inquietante e cyberpunk, e un esserino volante che richiama a metà un neonato e un kappa, con un martello nella mano destra e che potrebbe essere stato scartato in favore di Usopp. Ma il nasone lega anche il personaggio in seconda fila al centro che sembra essere un misto tra il cecchino e Barbanera. Dall'aspetto molto piratesco, questo Marshall D. Usopp sembra molto più spavaldo e sicuro di sé dell'Usopp che conosciamo oggi.

Infine, sempre in seconda fila, c'è Brook che però non ha un aspetto da musicante. Il cappello e alcuni dettagli più inquietanti gli danno un look da cowboy, cambiando notevolmente la sua ispirazione. Magari, invece che uno spadaccino, sarebbe potuto essere un pistolero.

Siete convinti della ciurma di oggi oppure avreste preferito uno dei personaggi di questa bozza di Eiichiro Oda? Magari nel capitolo 1000 di ONE PIECE arriverà il nuovo membro tanto atteso.