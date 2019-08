ONE PIECE, trapelano in rete i titoli dei prossimi episodi dell'anime!

Il debutto di ONE PIECE: Stampede ha reso felice lo stesso Oda, un risultato incredibile nel solo primo giorno di proiezione al cinema che ha trovato nei fan un enorme entusiasmo. E mentre il debutto del lungometraggio continua, riprende regolarmente l'arco di Wano dopo alcune puntate filler.

Dopo aver stuzzicato i fan con alcuni episodi preparatori alla pellicola cinematografica, il regista Nagamine e la sua squadra si preparano a tornare nella trama principale con i titoli delle prossime puntate trapelate in rete nelle ultime ore. Ci teniamo a ricordare, inoltre, che sono nomi provvisori, soggetti a cambiamenti in qualunque momento, ma che in ogni caso forniscono uno spunto sulla tematica trattata durante la trasmissione:

897: "Salva O-Tama! La ciurma di Cappello di Paglia inizia il viaggio nelle terre desolate"

898: "Ecco il pezzo forte! Il mago Basil Hawkins entra in scena!"

899: "Sconfitta confermata! L'assalto di Cappello di Paglia"

900: "Il grande giorno! Il primo Oshiruko di O-Tama"

901: "Nel territorio nemico! I protagonisti entrano nella città di Bacura"

Puntate che lasciano intendere risvolti interessanti, soprattutto l'episodio 899 che preannuncia un raid di Rufy. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che abbiamo approfondito l'arco di Wano in un nostro speciale di approfondimento, che non potete perdervi se state apprezzando il nuovo risvolto grafico e narrativo dell'anime di ONE PIECE. E voi, invece, cosa ne pensate di questi titoli? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!