ONE PIECE: trapelano le tavole originali del capitolo 993

Da qualche tempo a questa parte, ogni settimana in rete hanno iniziato a trapelare le tavole originali dei nuovi capitoli di ONE PIECE, con tanto di bozze, appunti a matita aggiunti appositamente dal sensei come indicazioni per gli assistenti e i dialoghi provvisori che hanno permesso ai fan di analizzare più da vicino il mestiere di mangaka.

Mentre nelle scorse ore hanno iniziato a emergere finalmente i primi spoiler del capitolo 994 di ONE PIECE, che promettono nuovi colpi di scena prima della nuova pausa di Eiichiro Oda, nuove curiosità trapelano dal web. A tal proposito, con l'ennesimo stop nelle ultime settimane le probabilità che il sensei riesca a raggiungere il capitolo 1000 entro la fine dell'anno si fanno sempre più esigue.

Ad ogni modo, il solito insider Scotch Informer, appassionato a 360° del franchise di ONE PIECE, ha pubblicato in rete alcune delle tavole originali dell'ultimo numero del manga, le stesse allegate in calce alla notizia, che evidenziano come di consueto alcuni dei rimasugli delle bozze a matita del sensei prima di procedere all'inserimento dei testi e alla stampa. Le pagine in questione, dunque, come specifica lo stesso Scotch, sono quelle originali, lavorate proprio da Oda in persona prima di passare tra le mani dell'editore per le ultime modifiche prima di passare per la cosiddetta fase di pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate delle tavole capitolo 993, vi piace come lavora l'autore di ONE PIECE? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, nell'apposito spazio riservato qua sotto.