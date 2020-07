ONE PIECE: trapelano le tavole originali del capitolo 985

Il manga di ONE PIECE è ormai a un punto di svolta, soprattutto al termine del capitolo 985 con la dichiarazione di Kaido. Eiichiro Oda, infatti, sta sistemando i tasselli nel grande puzzle narrativo prima di dare definitivamente il via alla battaglia finale della Saga di Wano.

Dopo 23 anni di onorato servizio, l'epopea piratesca di casa Weekly Shonen Jump continua ancora oggi a essere uno dei titoli più apprezzati in tutto il mondo. L'annuncio improvviso di Kaido nell'ultimo numero del manga ha nuovamente colto di sorpresa i fan che non si aspettavano né la decapitazione di Orochi quanto i reali piani dell'Imperatore. Ad ogni modo, i nostri eroi dovranno sorpassare un grosso ostacolo adesso che il leader dei Pirati delle Cento Bestie si è alleato con Big Mom.

In occasione del 23° anniversario del franchise, inoltre, sono emerse le tavole originali del capitolo 985, le stesse curate da Eiichiro Oda in persona prima di procedere in tipografia. Le pagine in questione, che tra l'altro potete ammirare in calce alla notizia, mostrano infatti i segni delle bozze prima dell'inchiostratura, nonché gli appunti segnati dal sensei a bordo tavola.

E voi, invece, cosa ne pensate del manoscritto originale dell'ultimo capitolo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.