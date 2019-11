ONE PIECE si trasforma in Joker nell'ultima geniale locandina fan-made

Vicinissimo al traguardo di un miliardo di dollari riscossi al botteghino, Joker continua a far parlare di sé grazie alla straordinaria popolarità che la pellicola sta riscuotendo giorno dopo giorno. Per omaggiare questo inarrestabile successo, un fan di ONE PIECE ha modificato la meravigliosa locandina del film.

ONE PIECE non è solo un'opera per ragazzini, come dimostrano i dati ufficiali sull'audience dell'anime, ma un vero e proprio brand che è riuscito a farsi amare anche da un pubblico ben più maturo. Complice, probabilmente, la lunga serializzazione della serie, il capolavoro di Eichiro Oda è riuscito ad accaparrarsi un posto tra le più importanti opere degli ultimi vent'anni.

Per festeggiare il continuo successo di queste due opere maestose, un fan, un certo Karinzay, ne ha approfittato per modificare l'iconica Key Visual di Joker aggiungendo il personaggio di ONE PIECE che, con tutti i limiti del caso, più gli assomiglia, Doflamingo. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha trovato un ottimo riscontro tra i fan che hanno apprezzato con entusiasmo la geniale idea dell'artista. Il Joker di ONE PIECE, dunque, si trasforma in un simpatico wallpaper, grazie anche alla fama di uno dei villain più importanti della saga.

E voi, invece, cosa ne pensate della rappresentazione grafica in questione? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver scoperto la vera provenienza di Kin'emon e Momonosuke.