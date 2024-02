One Piece: la trasformazione finale di Saturn è il momento spartiacque di Egghead?

Dietro ogni evento occorso durante la saga di Egghead, che si tratti delle macchinazioni politiche o dell'escalation militare sull'isola, c'è stata la mano di Saturn. E proprio la sua ultima trasformazione, debuttata in One Piece 1108, ha confermato non solo il risveglio del suo Frutto, ma ha portato il conflitto in una dimensione più radicale.

Il motivo per cui la nuova trasfigurazione dell'Astro potrebbe aver determinato uno spartiacque nella guerra su Egghead, è da individuare sì nell'aumento esponenziale del pericolo che ogni trasformazione di per sé comporta, ma soprattutto nel simbolismo “bellico” di cui si è fatto carico fino ad adesso il Gorosei. Se ci pensiamo, il casus belli che ha dato vita al lungo conflitto sull'isola del Futuro è stato rappresentato proprio dalla presentazione della versione-ibrida di Saturn, da cui si sono ramificati tutti gli scontri osservati nel corso dell'ultimo ciclo di capitoli. E se già la tappa intermedia del Frutto Ushi Ushi no Mi ha prefigurato per i Mugiwara l'avvento di una minaccia apparentemente ineliminabile (almeno prima degli ultimi sviluppi di cui è stato oggetto il Gear 5th di Rufy) è lecito pensare che la sublimazione definitiva del potenziale dell'Astro lasci intendere un innalzamento ulteriore della tensione, e della posta in palio.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui delineiamo i Frutti del Diavolo che potrebbero già essere rivelati nel 2024 di One Piece, Saturn, alla pari degli altri Astri di Saggezza, gode di uno Zoan Mitologico davvero peculiare, che gli permette di contaminare il proprio corpo con le caratteristiche di animali antropomorfi di natura folkroristica. La creatura di cui il Gorosei riflette l'immagine è, appunto, un Ushi-Oni, uno yokai che combina il vigore di un bue ancestrale con il veleno del ragno. Una contaminazione particolare, che già nella versione “ibrida” o intermedia del Frutto consente a Saturn di eviscerare poteri apparentemente incontrastabili, da ricondurre sì alla strapotere fisico dell'Astro, ma soprattutto alla capacità di immobilizzare le vittime con un solo sguardo, nonché di rigenerare il proprio corpo nel momento stesso in cui è soggetto a lacerazioni o sventramenti.

E anche nel caso in cui il potenziale di Saturn rispetto al resto degli Astri di One Piece sia “inferiore”, di certo il Gorosei si è fatto carico, nel corso dell'ultimo ciclo di capitoli, di una valenza propriamente diabolica. Ecco allora che la nuova trasformazione, con cui porta tutte le caratteristiche (e non solo quelle fisiche) verso la loro sublimazione, lascia intendere per gli avversari l'avvento di una minaccia ancora più radicale. Rispetto alla versione intermedia, il villain adesso presenta una corporeità ancora più colossale e magniloquente, caratterizzata dalla perdita di qualsiasi connotato antropomorfico. Qui il suo corpo, come suggerito dal capitolo, è completamente innervato di veleno, al punto che la sostanza tossica sembra aver corrotto la stessa integrità psico-fisica dell'Astro, ormai consumato dall'inebriante potere dell'Ushi-Oni.

Al tempo stesso, però, occorre sottolineare che la nuova trasformazione del Gorosei, di cui l'Astro ha dato prova dopo esser stato soggiogato dalla nuova tecnica di Rufy (come osservato nell'articolo in cui analizziamo come funziona il Dawn Gatling in One Piece) non ha avuto ancora l'occasione di esercitare un'influenza sullo scontro. Almeno non nel momento del suo debutto. Anche perché di fronte al perfezionamento assoluto del potenziale di Nika da parte del pirata, Saturn è apparso vulnerabile, se non addirittura indifeso. Ma se è lecito pensare che il protagonista, una volta sublimato il potenziale del Gear 5th, apparirà assolutamente incontrastabile per chiunque, è probabile però che dalla forma finale del Gorosei passino le ultime invettive dello schieramento avversario: destinato, con tutta probabilità, a crollare alla luce di un guerriero formidabile, il cui avvento cambierà le traiettorie future del manga.