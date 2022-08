ONE PIECE: la trasformazione di Yamato nella figure di Niejuan Studio

Nel corso del grande arco di Wano di ONE PIECE sono stati molti i personaggi rilevanti incontrati da Luffy e dai Mugiwara, ma pochi hanno saputo conquistare i lettori come Yamato. La figlia di Kaido si è rivelata da subito un’importante alleata del protagonista, e le sue azioni sono state decisive per la disfatta dell’Imperatore.

Tra i vari aspetti di Yamato che hanno particolarmente colpito i lettori vi è la trasformazione mostrata nelle tavole conclusive del capitolo 1019. Grazie ai poteri del frutto del diavolo Dog Dog modello Okuchi no Makami, infatti, la donna è in grado di assumere la forma di un lupo, con arti allungati, una carnagione chiarissima, due corna che spuntano dalla fronte, e diverse code.

Inizialmente percepita come una sorta di omaggio al Kirin mitologico, tale trasformazione dona a Yamato la capacità di generare ghiaccio da usare in raggi di energia o per potenziare le proprie armi. Per omaggiare questa potente forma di Yamato, gli artisti di Niejuan Studio hanno realizzato la figure che potete vedere in calce.

Alta 28 centimetri la figure si presenta molto dettagliata, con grande attenzione nella resa dei dettagli del volto, e dell’aura di ghiaccio che avvolge la ragazza. Il prodotto arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2023, e per chi volesse acquistarlo è già possibile pre ordinarlo al prezzo di 130 euro.