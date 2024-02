ONE PIECE, ci saranno altre trasformazioni oltre il Gear 5 per Luffy?

In uno shonen di combattimento è normale immaginarsi delle trasformazioni e dei power-up sempre maggiori fino alla fine: succederà anche al Gear 5 in ONE PIECE? Proviamo a ragionarci assieme in base alle informazioni che abbiamo.

Partiamo da un dato di fatto abbastanza chiaro: la storia di ONE PIECE è ancora lunga. Siamo nella sua fase finale, certo, ma Luffy e compagni hanno ancora parecchi nemici da affrontare, fra cui un ipotetico Barbanera come villain finale, oppure Im, che è probabile necessitino di un potere ben superiore al Gear 5 per essere sconfitti.

L'ultima trasformazione di Luffy ha quel sapore di power-up finale, eppure Eiichiro Oda non ha ancora svelato il suo funzionamento nei dettagli, tra risveglio effettivo o trasfigurazione di Nika che sarebbe avvenuta a prescindere. E già che ci siete ricordate tutte le volte in cui Luffy è quasi morto in ONE PIECE?

Perciò è possibile immaginare che Luffy, allenandosi e comprendendo meglio la natura del suo potere, lo migliori e perché no lo renda ancora diverso, non per forza con un Gear 6, magari con delle varianti del 5 che si adattano alle situazioni, un po' come era successo con il power-up precedente.

Resta come dicevamo la natura di shonen di combattimento per ONE PIECE, perciò vedere Luffy con una trasformazione nuova contro Barbanera potrebbe essere quasi una certezza.

E secondo voi ci sarà un power-up nuovo prima o poi? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 motivi per cui preferire il manga di ONE PIECE all'anime.