ONE PIECE, le trasformazioni di Luffy dalla più brutta alla più bella

Che la bellezza sia soggettiva lo sappiamo tutti: ognuno ha i suoi canoni estetici. Ma visto che di trasformazioni nei manga ne abbiamo viste tante, di belle e di brutte, proviamo a fare una classifica per quelle di Luffy in ONE PIECE, provando a essere i più oggettivi possibili.

All'ultimo posto mettiamo il Tank Man del Gear Fourth, non il massimo da vedere a livello estetico e nemmeno così pratico per muoversi, anche se riesce ad avere una difesa impenetrabile.

C'è poi Nightmare Luffy, la sua versione ricolma di ombre durante l'arco di Thriller Bark e la conseguente sconfitta di Gekko Moria. Una sorta di Luffy Puffo muscoloso arrabbiato.

Con il Gear Third non cambia tantissimo, non che la trasformazione non sia bella ma a livello estetico il protagonista di ONE PIECE rimane più o meno lo stesso, salvo gonfiare a dismisura le parti del suo corpo.

Mettiamo poi il Boundman sempre del Gear Fourth perché è sempre sembrato un po' sbilanciato nella sua estetica e non del tutto preciso, anche se le fiamme rosse hanno il suo fascino.

Decisamente più armonioso da vedere è lo Snakeman sempre del Gear Fourth: meno potenza ma più velocità per Luffy e un design maggiormente in linea con la fisionomia del personaggio.

Mettiamo al secondo posto il Gear Fifth solo perché è stato molto divisivo tra i fan ma ha un design senza dubbio originale e che raccoglie tutta l'identità di Luffy in una trasformazione. E per averla ci ha quasi lasciato le penne: le sapete tutte le volte che Luffy è quasi morto in ONE PIECE?

In cima, un po' per nostalgia, vogliamo mettere il Gear Second: la prima vera trasformazione di Luffy in ONE PIECE, con il sudore che evapora e quella sensazione di power-up coerente e specifico per il personaggio.

E voi siete d'accordo con questa classifica? Qual è la vostra personale sulle trasformazioni di Luffy? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla storia delle trasformazioni di Luffy in ONE PIECE.