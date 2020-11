ONE PIECE: tre capitoli al traguardo di una vita, la nuova illustrazione è dedicata a Nami

Con la pubblicazione del capitolo 997 di ONE PIECE, sono solo tre le uscite che ci separano dall'arrivo dell'attesissimo numero 1000, e a quanto pare il primo a non stare nella pelle è proprio Eiichiro Oda. L'autore ha dato il via ad un simpatico countdown pochi mesi e ieri, in concomitanza con l'uscita del capitolo 997, ha condiviso una nuova illustrazione.

L'ultimo artwork è dedicato a Nami, secondo membro ad aggiungersi all'equipaggio di Rufy dopo Roronoa Zoro, che a quanto pare sarà il protagonista della prossima illustrazione. Nami è ritratta con il classico design pre-timeskip, con capelli corti e il tatuaggio dei Pirati di Arlong ben nascosto.

Nami è uno dei personaggi preferiti dai fan dell'opera di Oda, e non troppo tempo fa è stata protagonista del primo numero di ONE PIECE: Heroines, incluso nell'ottavo Volume di ONE PIECE Magazine. Il personaggio è anche il simbolo femminile di Weekly Shonen Jump, nonché personaggio femminile comparso più volte sulle copertine della rivista. Subito dopo, spiccano Ochaco Uraraka di My Hero Academia e Noelle Silva di Black Clover.

E voi cosa ne pensate di Nami? Preferite il nuovo o il vecchio design? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni di Eiichiro Oda riguardanti un possibile sequel di ONE PIECE.