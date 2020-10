ONE PIECE: tre cosplay di Rebecca a confronto, qual è il migliore?

Tra le protagoniste femminili di ONE PIECE spiccano sicuramente Nami e Nico Robin, quelle che compaiono di più. Non a caso infatti nel fandom girano molti cosplay su Nami o sulla bella archeologa della ciurma protagonista. Ma ci sono tanti altri personaggi femminili meno presenti e quindi meno rappresentati dalle cosplayer di tutto il mondo.

Uno di questi è indubbiamente Perona, di cui vi abbiamo portato un cosplay pochi giorni fa. Ma, sempre con i capelli rosa, c'è un'altra ragazza che abbiamo conosciuto in ONE PIECE, in particolare nella saga di Dressrosa. Una delle combattenti del colosseo era Rebecca, figlia di Kyros e che per anni è stata costretta a combattere.

La ragazza ha un fisico snello e prosperoso come le altre ragazze di ONE PIECE. Finisce quindi per avere una silhouette difficilmente replicabile nella realtà, ma tre ragazze hanno provato a presentarsi nei suoi panni. Ecco quindi che in calce vediamo ben tre cosplay su Rebecca: uno di Linssy, uno dell'italiana Gaia Giselle e l'ultimo di Kyllie Cosplay.

Tutte e tre portano i capelli rosa pesca di Rebecca avvolti in una treccia, con l'armatura nera e dorata che usa per i combattimenti e che lasciano intravedere le sue forme generose, e infine scudo, spada e mantello. Qual è la versione più fedele secondo voi?