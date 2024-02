One Piece: tre dettagli del manga che rivelano le capacità di foreshadowing di Oda

Se c'è un elemento su cui Eiichiro Oda ha fondato le proprie abilità di storytelling, permettendo così ad una storia come One Piece di andare incontro ad una stratificazione sempre più densa e articolata, non possiamo che individuarlo nella sua attitudine al foreshadowing. Tanto che alcuni dettagli del manga non rivelano subito la loro natura.

Come in tutte le grandi epopee mitiche, che si prefiggono di restituire un respiro “storiografico” alle narrazioni grazie alla fondazione di vere e proprie “mitologie”, anche One Piece fonda le basi del suo mondo diegetico a partire tanto dalla delineazione anticipata degli intrecci narrativi, quanto dalla costruzione di un mondo governato da logiche e leggi che appartengono esclusivamente alla sua “realtà”. Se per definire le ambientazioni di One Piece Oda trae ispirazione dai luoghi reali – sia per quanto riguarda la codificazione scenografica delle isole, che per la natura degli eventi che vi occorrono al loro interno – una metodologia “simile” il mangaka la persegue anche in relazione alla costruzione delle fondamenta del mondo da lui immaginato, soprattutto per quel che concerne gli sviluppi narrativi, i cui prodromi vengono solitamente suggeriti da Oda con largo anticipo, cioè quando non è ancora possibile notarli.

Seppur nel momento stesso in cui li presenta nel manga, tali “dettagli” o nozioni non sembrano comunicare (almeno in apparenza) nulla al lettore/spettatore, nell'istante in cui l'autore rivela la prosecuzione naturale (o le conseguenze narrative) di quell'elemento inserito nel racconto in tempi non sospetti, ecco che quel dettaglio a cui non avevamo prestato particolare attenzione assume una rilevanza assolutamente simbolica, sia perché fonda le premesse stesse di un evento futuro, ma soprattutto perché getta luce sulla conoscenza estesa che Oda ha del suo universo narrativo, e in particolare sulle sue capacità di storytelling.

Ecco allora che il foreshadowing, ovvero l'abilità di visualizzare con largo anticipo uno sviluppo grazie alla presentazione anticipata della sua premessa, si traduce qui in una sequela infinita di dettagli ed elementi formali, di segno e natura profondamente differente, come quello, ad esempio, relativo alla prefigurazione grafica di Nika, codificata ancor prima che si arrivasse all'arco di Wano.

Da questa prospettiva, l'immagine di Rufy stagliata sul cielo di Skypiea non solo appare assolutamente analoga al disegno osservabile nello sketch con cui Oda ha delineato la natura libertaria del Gear 5 in One Piece, ma ricorda in maniera pressoché incontestabile la stessa posa adottata dal pirata nel momento in cui si è tramutato per la prima volta in Nika. Qui l'anticipazione della configurazione grafica del Guerriero della Liberazione suggerisce da un lato il valore simbolico che si nascondeva dietro una scena così apparentemente “mondana” come quella in questione, e dall'altro ci porta a pensare come il percorso di Rufy, almeno ai tempi della battaglia contro Ener, fosse già stato visualizzato in tutte le sue tappe.

Se davvero, estremizzando la questione, il Gear 5th è stato pianificato sin dal primo capitolo di One Piece, un andamento analogo lo ritroviamo anche nelle celebri bugie di Usopp. Il pirata, come è noto, è sempre stato contraddistinto da un'immaginazione fervida, di cui però Oda si è servito (sia a fini narrativi che umoristici) per illustrare, attraverso l'ironia, alcuni degli snodi essenziali del racconto. E dal momento che il cecchino, riferendosi (guarda caso) alle ombre di Skypiea, ha paragonato le sagome a quelle di dieci giganti, ecco che gli sviluppi appena osservati negli ultimi capitoli di Egghead assumono ancora più rilevanza, soprattutto alla luce dell'importanza nevralgica di cui godrà il prossimo arco narrativo, con Elbaf che appare destinata ad essere la saga-simbolo di One Piece.

Altro dettaglio, questa volta più eminentemente goliardico ma non meno “metaforico”, lo ritroviamo nella capacità di Rufy di comunicare con l'ecosistema di One Piece, Durante il breve arco di Orange Town, infatti, Cappello di Paglia è l'unico personaggio (umano) a carpire (involontariamente) il senso dei versi del cagnolino Shushu, a testimonianza di quel particolare potere che consente a Rufy di entrare in contatto con le varie creature del mondo, e che lo pone, alla pari del suo “predecessore” Gol D. Roger, quale il pirata ideale per l'individuazione di Laugh Tale, nonché per la futura conquista del One Piece.