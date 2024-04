One Piece: tre domande a cui la saga finale dovrà necessariamente dare una risposta

Se in tempi pregressi Oda era solito dilazionare il racconto e le tempistiche su cui fondava i linguaggi del manga, con l'avvento della saga finale di One Piece tutte le istanze narrative hanno subito un'accelerazione radicale. E con l'approssimarsi dell'epilogo, il mangaka dovrà rispondere, nel breve periodo, ad alcuni quesiti rimasti finora in sospeso.

È chiaro che l'avvento dei Gorosei su Egghead, e in particolare la doppia splash page con cui One Piece ha rivelato le forme yokai degli Astri, ha gettato luce non solo sulla reale identità del quintetto governativo, ma soprattutto sull'estensione storica a cui tendono le loro macchinazioni politiche. Del resto, ogni grande evento del manga, con particolare riferimento alla codificazione del sistema di potere autarchico su cui è basato lo status quo contingente, denota una connessione con le cospirazioni attivate nel tempo dalle figure apicali del Governo Mondiale, sulla cui rivelazione si fonderanno buona parte – se non la stragrande maggioranza – degli intrecci futuri di One Piece. A partire già dal prossimo (e altamente simbolico) ciclo di capitoli.

Se per noi Elbaf è destinata a diventare la saga-simbolo di One Piece, molto lo dobbiamo alla propensione con cui tale arco radicherà il proprio spessore (metaforico, tematico e narrativo) allo scardinamento dei grandi segreti dell'universo del manga, relativi sia all'identità di Joy Boy (e quindi agli obiettivi a cui dovrà tendere Rufy nel suo percorso libertario) sia alle ragioni dietro i genocidi commessi dai Gorosei. E se la verità sui Cento anni di buio porterà con sé – come è logico che sia – alla riesumazione di tutto ciò che è stato storicamente destinato all'oblio – con particolare riferimento al significato della “D.” e alle attività del Regno Antico – l'elemento su cui ci interessa qui focalizzare l'attenzione, e a cui Oda dovrà necessariamente dedicare ampio spazio, riguarda proprio l'identità di colui che ha fondato il sistema di potere corrente: ovvero di Im.

Ciò che rende così nevralgica la rivelazione della reale natura (forse demoniaca?) di Im ai fini della narrazione, è da ricondurre sì all'importanza che il riconoscimento collettivo del progenitore del Governo Mondiale può esercitare sulla società: ma soprattutto a quel che tale eviscerazione determinerà in merito alla Storia del mondo. Raccontare finalmente Im, senza più confinarne le macchinazioni o la figura in un alone di riserbo e segretezza, consentirebbe ad Oda di gettare luce anche sulle azioni di tutti i personaggi che hanno modellato la propria "eredità" in opposizione aperta all'essere demoniaco: prima fra tutti Nefertari Lily. Da cui il mangaka potrebbe partire, per poi scandagliare i misteri che si celano dietro le sue iniziative “anarchiche” e libertarie, fino a contaminarle con gli intrecci che hanno fondato l'attuale sistema governativo.

La seconda domanda a cui l'autore sicuramente dovrà dare una risposta, riguarda invece i trascorsi storici delle due razze più sfuggenti di tutto il manga: vale a dire i Lunariani e i Bucanieri. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutto ciò che sappiamo in One Piece sulla razza di King, la specie aliena si porta dietro un passato tanto tragico quanto simbolico. E la (potenziale?) necessità del Governo Mondiale di neutralizzare una specie storicamente divinizzata come quella degli esponenti della Luna, allude già di per sé alla centralità esercitata dai Lunariani nel passato di One Piece: a cui, ovviamente, bisogna legare anche i destini di una razza “omologa” come quella a cui appartiene Kuma. Sui cui reali trascorsi Oda indubbiamente dedicherà una porzione centrale della saga finale.

Il terzo ed ultimo quesito qui delineato, non può che sovrapporsi alla Domanda (quella con la D maiuscola) che ha affollato le menti dei lettori sin dal primo capitolo del manga: ovvero che cosa sia il One Piece. Ma il motivo per cui vogliamo porre enfasi sul quesito più “scontato” di tutta l'opera, non è da individuare tanto nella curiosità che il Tesoro di Roger desta nelle nostre fantasie, quanto nella valenza simbolica che il ritrovamento del One Piece avrà sul protagonista, e sul suo cammino: di pirata, di uomo e di figura salvifica della collettività. Destinandolo così a codificare le logiche del mondo secondo canoni più libertari ed eticamente virtuosi rispetto a quelli su cui ha finora preso forma, sotto lo scalco diabolico di Im.

