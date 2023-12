One Piece: i tre flashback con le storie più tragiche e simboliche

Se c'è un'abilità di storytelling che emerge tra tutte quelle dimostrate da Oda nel corso di One Piece, è la capacità di giocare con le aspettative dei lettori, soprattutto per ciò che concerne l'identità di un personaggio, fino a riformulare completamente gli assunti verso una data figura, attraverso la strategia del flashback.

Chi ha familiarità con One Piece, sa bene quanto al suo autore piacciano le digressioni, intese qui non solo come uno strumento di rivelazione/scardinamento dell'identità di colui che di volta in volta si configura quale il protagonista del flashback, ma come un'occasione per generare i miti del manga: e metterli tutti in comunicazione sullo stesso piano, come se non ci fosse soluzione di continuità tra il passato e il presente/futuro della narrazione. Questa strategia, in seguito a tante ramificazioni intraprese, si è rivelata essere il punto di forza dell'opera, con Oda che ha dovuto sperimentare a lungo per arrivare alla sublimazione definitiva di tale elemento linguistico. Ma una volta che l'autore ha individuato gli stilemi giusti per rendere le digressioni il terreno di rivelazione dei personaggi (e delle storie in cui sono radicati), ecco che il flashback ha assunto in One Piece un ruolo sempre più simbolico. Come suggerito dai tre esempi che andremo qui ad illustrare.

In una ipotetica ricognizione sui “migliori” flashback di One Piece, su quelli che hanno permesso al racconto di definire lo spirito mitopoietico che attraversa tutto il manga, non si può che partire dall'ultima digressione in ordine di tempo: quella su Kuma. L'incursione nel passato del bucaniere non ha solamente configurato Orso Bartholomew come il vero personaggio rivelazione di tutto One Piece, ma ha portato il suo autore a codificare tale strategia narrativa come un vero e proprio terreno simbolico di rivalsa: sia per il modo in cui ha spinto il personaggio ad individuare la catarsi in mezzo all'inferno, sia per come l'autore ha modulato le aspettative che i lettori nutrivano sul cyborg, in relazione ai cambiamenti che di volta in volta vedevamo drammaticamente attraversare l'eroe.

E oltre a generare quel classico aumento della complicità emotiva verso il personaggio su cui si fondano i linguaggi stessi del flashback, ciò che qui rende incisiva la digressione è proprio la tendenza con cui gli intrecci proposti non si risolvono (sia in termini narrativi che emozionali) nel solo passato, ma determinano anche i presupposti su cui si baseranno tutti gli eventi futuri del manga.

Se il flashback su Orso con tutta probabilità non ha eguali nel manga, tanto che quella di Kuma ci appare come la storia più tragica di One Piece, di certo i trascorsi passati di un personaggio come Law non presentano un grado inferiore di drammaticità. L'infanzia del futuro capitano dei Pirati Heart è stata contrassegnata, a tutti gli effetti, da una serie infinita di privazioni e sofferenze. Sin dal momento in cui è scoppiata l'epidemia da piombo ambrato nella nazione di Flevance, il giovane Law è andato incontro ad un cammino lacerante: la perdita dei genitori lo ha lasciato indifeso, costringendolo così ad affrontare da solo i sintomi di una sindrome che ne stava progressivamente spegnendo ogni accenno vitale. Ma quello che contraddistingue tale digressione non è tanto la focalizzazione sui suoi orrori infantili: quanto l'abilità di Oda di legare il percorso verso la speranza del personaggio al destino tragicamente eroico del suo salvatore Corazón. È qui che One Piece ha direzionato tutto il suo spirito polemico nei confronti di un mondo ingiusto, che cancella le vite degli innocenti sotto lo scalco di sistemi di potere diabolicamente cinici e disumani.

Ma il tema della giustizia, o meglio della sua inversione di senso, è ciò che struttura il cuore del terzo flashback più tragico di One Piece: quello di Nico Robin. Ad oggi la distruzione di Ohara per mano del Governo Mondiale costituisce ancora uno degli enigmi irrisolti del manga, per come si lega inestricabilmente ai Cento anni di buio e alle rivelazioni nevralgiche che questo periodo dovrebbe comportare per la configurazione di tutti gli eventi futuri di One Piece. E da questo punto di vista, l'immagine stampata sul manifesto di Robin, di una bambina che piange inesorabilmente i propri cari, sintetizza bene il grado di disperazioni a cui il Governo Mondiale sottopone sistematicamente i cittadini che sarebbe chiamato, almeno in teoria, a proteggere. Ed è stato proprio questo il momento in cui il manga di Oda è entrato in una nuova dimensione: in cui la ricerca del One Piece, e ciò che comporta per il sogno dell'eponimo eroe, passa indiscutibilmente per la cancellazione di tutte le ingiustizie del mondo.