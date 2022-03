ONE PIECE: tre importanti personaggi che meritano la loro serie dedicata

Eiichiro Oda ha dato vita ad uno degli universi narrativi più estesi ed intricati nel vasto panorama manga, in particolare nella categoria shonen, e ciò è dovuto sia ai misteri che avvolgono alcune epoche, ma soprattutto a personaggi talmente interessanti da meritare una serie dedicata, anche utili per approfondire eventi e situazioni poco note.

Diverso tempo fa avevamo avanzato l’idea di esplorare il passato e la giovinezza di Monkey D. Garp, nonno del protagonista Luffy e uno degli uomini più importanti all’interno della Marina, sia per rilevanti fatti storici, tra cui l’alleanza con Gol D. Roger per fermare i Pirati di Rocks. In più situazioni Garp si è dimostrato fondamentale, tanto da essere definito Eroe della Marina, e considerato il suo percorso, e l’amicizia con Sengoku e Tsuru, il materiale da esplorare appare immenso.

Subito dopo troviamo il viaggio della leggenda, la storia completa di Gol D. Roger. Per quanto il flashback di Kozuki Oden nel corso dell’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa sia stato illuminante e denso di informazioni riguardo il Re dei Pirati, sicuramente una storia interamente dedicata a lui catturerebbe immediatamente l’attenzione della community. Sarebbe anche interessante vedere come interagiva con la sua ciurma, con i giovani Shanks e Buggy, ad esempio, e anche osservare da vicino la sua crescita come capitano a bordo della Oro Jackson.

Al terzo posto troviamo la storia del misterioso Joy Boy, un uomo vissuto nella misteriosa epoca denominata secolo vuoto, o cento anni del grande vuoto, originale proprietario del tesoro ONE PIECE, volutamente lasciato da lui sull’isola Laugh Tale. Tutto ciò che si sa su Joy Boy è quanto letto da Nico Robin sul Poignee Griffe nella foresta del mare. Una serie riguardo il personaggio farebbe luce su una quantità immensa di misteri e sarebbe fonte di moltissime discussioni. Voi invece vorreste delle serie incentrate su un determinato personaggio? Ditecelo nei commenti.

