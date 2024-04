One Piece: i tre personaggi che hanno maturato il maggior numero di vittorie nel manga

Ad assumere un valore insindacabile nei processi di legittimazione culturale dei pirati di One Piece, non è tanto lo strapotere combattivo da loro esibito, quanto la capacità di sublimare un'immagine (parziale) di invincibilità. E ci sono stati personaggi, che malgrado abbiano subito delle dure sconfitte, hanno maturato un numero decisamente alto di vittorie.

In un mondo così precario e diabolico come quello delineato dal manga di Eiichiro Oda, anche i pirati più leggendari del Nuovo Mondo si trovano prima o poi costretti a saggiare gli effetti tragici di una débacle. Gli stessi membri dei Mugiwara, come abbiamo visto nella nostra analisi del rapporto tra Rufy e Zoro in One Piece, possono anelare all'evoluzione, solamente se hanno prima toccato il baratro della disperazione. Per i protagonisti, infatti, l'oblio a cui li confinano i fallimenti appare come una tappa essenziale per il loro cammino verso l'eroismo, quasi non riuscissero a comprendere la vera natura del loro potere o degli obiettivi a cui anelano, se prima non prendono atto delle vulnerabilità che li contraddistinguono. Eppure, nonostante le brutali situazioni a cui spesso hanno dovuto tragicamente soccombere, nessun fenomeno né ostacolo ha fermato veramente le fantasie libertarie dei protagonisti, e la loro ostinazione nel perseguirle. Portandoli così ad incunearsi – risolvendoli a loro favore – in una sequela pressoché infinita di combattimenti.

Nel momento in cui andiamo ad analizzare l'insieme degli scontri osservati nelle pagine del manga – senza quindi includere le epiche battaglie avvenute prima delle avventure di Rufy in One Piece né quelle occorse nel fuori campo della narrazione – risulta evidente come la speculazione in questione non possa che soffermarsi su coloro che hanno partecipato al maggior numero di tenzoni nell'opera: ovvero i Mugiwara.

Se, ad esempio, personaggi come Mihawk, Doflamingo, Akainu o Crocodile si lasciano alle spalle una lunga scia di sangue e di omicidi tale da inabissarne i nomi in un manto oscuro, gli incontri a cui hanno preso parte sono stati raccontati perlopiù off-page, lasciando in “campo” solamente le conseguenze mortifere (e culturali) delle diaboliche azioni in cui si sono storicamente profusi. Ecco perciò che in una ricognizione sul maggior numero di vittorie ottenute dalle singole figure del manga, a catalizzare ogni discorso intervengono i tre principali esponenti della ciurma di Cappello di Paglia: ovvero Sanji, Zoro e, come logico che sia, lo stesso Rufy.

Per quanto il cuoco sia stato estromesso da uno degli archi più estesi del manga – vale a dire Dressrosa – l'insieme di personaggi caduti per mano del pirata non sembra aver subito una ricaduta evidente in termini numerici, soprattutto se lo paragoniamo al numero degli avversari sconfitti dal suo “rivale” di ciurma. A meno di errori di valutazione, Sanji ha abbattuto nel corso del manga ben 20 personaggi tra fuorilegge ed esponenti delle istituzioni, posizionandosi in questa singolare classifica, ad un passo da Zoro, che occupa il secondo posto grazie alla neutralizzazione di 21 avversari. Dati, questi, che testimoniano la propensione dei due Mugiwara a far transitare, tutte le evoluzioni di cui si innervano, attraverso gli ipercinetismi dell'azione: anche se, rispetto al loro Capitano, arrivato ad abbattere ben 35 nemici nel corso di One Piece, questi numeri sembrano quasi “risibili”.

