One Piece: i tre personaggi che necessiterebbero di mangiare un Frutto

Non tutti i personaggi in One Piece hanno bisogno di un Frutto per esercitare il proprio dominio sugli altri. Pirati come Mihawk o Shanks hanno scalato le gerarchie del Nuovo Mondo servendosi esclusivamente del loro potenziale innato, ma è pur vero che alcune figure necessiterebbero di un potenziamento per continuare ad affermare la propria voce.

Se durante gli anni del time-skip alcuni personaggi di One Piece potrebbero aver già risvegliato il Frutto, portando così il livello di forza che li contraddistingue verso orizzonti fino ad ora impensabili, altri invece sembrano costretti a rimanere dietro, come se l'impossibilità di accedere ai poteri di un Frutto li condannasse anche nell'immediato futuro a giocare/interpretare un ruolo periferico nei grandi eventi che cambieranno i rapporti di forza nel Nuovo Mondo, specialmente in prossimità dell'epilogo del manga. E non è un caso che nella saga corrente di One Piece alcune figure, proprio perché caratterizzate da una debolezza innata, non hanno avuto la possibilità di partecipare, o quanto meno di influenzare, gli intrecci a cui stiamo assistendo, motivo per cui alcuni personaggi, se non vogliono cadere nel baratro del dimenticatoio, necessitano di mangiare un Frutto.

Il primo di questi lo abbiamo visto in azione proprio durante l'arco narrativo corrente, che ne ha decretato la necessaria acquisizione di un Frutto: stiamo parlando di Kobi. Il marine, infatti, ha sempre esercitato un ruolo singolare nel manga, non tanto per la capillarità con cui ha influenzato gli eventi che l'hanno attraversato, quanto per i richiami simbolici che risiedono alla base del personaggio. D'altronde il membro della SWORD è il primo vero amico di Rufy, e in quanto protetto di Garp, è logico che il suo compito non si esaurisca al ruolo di mera pedina nel Nuovo Mondo.

E per quanto la sua crescita combattiva lo ha portato a sfidare con coraggio il quarto battaglione dei pirati di Barbanera, è pur vero che i suoi attacchi, seppur intriganti e magnetici, non hanno generato delle grandi conseguenze, al punto che lo stesso Garp è dovuto intervenire per salvarlo, dando vita ad una delle sequenze più memorabili di tutta la saga - e che abbiamo incluso, non a caso, tra le scene che non vediamo l'ora di vedere nell'anime di Egghead. Un esito, questo, che potrebbe così portare Eiichiro Oda ad assegnare finalmente un Frutto all'audace, ma ancora immaturo, eroe.

Rimanendo nel campo dei compagni di Rufy, due personaggi dei Mugiwara sembrano condannati, almeno per ora, ad esercitare un ruolo collaterale nei grandi eventi del Nuovo Mondo data la loro netta inferiorità combattiva: stiamo parlando di Franky e Usopp. Seppur il primo abbia avuto occasione di mettersi in mostra su Wano, arrivando addirittura a sconfiggere uno dei membri dei Tobi Roppo, è anche vero che proprio il combattimento con Sasaki ha confermato la risibilità del suo potenziale, soprattutto se paragonato a quello dei restanti membri della ciurma o degli avversari che i Mugiwara saranno destinati ad affrontare nel breve tempo: a frenare, però, il tentativo di Oda di assegnare un Frutto al carpentiere potrebbe essere proprio la reticenza del personaggio verso questo tipo di potenziamenti, tanto che allo stesso Franky era stata offerta la possibilità su Dressrosa di mangiare il Mera Mera, da lui puntualmente rifiutato.

Per quanto riguarda invece Usopp, di certo da una prospettiva puramente competitiva, il personaggio necessiterebbe dei potenziamenti derivati dall'assorbimento di un Frutto. Ma in questo caso è necessario considerare prima la natura da outsider del Mugiwara, che lo porta a sedimentare i suoi canoni da eroe proprio nella (stra)ordinarietà che lo contraddistingue, e poi la necessità narrativa di un'evoluzione di questo tipo. Se ci pensiamo, la fascinazione che una parte consistente dei lettori di One Piece prova nei confronti del personaggio deriva proprio dall'ostinazione di Usopp a sognare in grande, nonostante le evidenti lacune che lo riportano alla realtà, perciò l'acquisizione di un potenziamento improvviso da parte dell'eroe potrebbe anche essere controproducente ai fini della caratterizzazione del personaggio. Ma è logico che se l'eroe continua ad essere sprovvisto di ulteriori potenziamenti, difficilmente potrà astrarsi dalla dimensione periferica a cui Oda lo ha relegato dal post-Dressrosa.