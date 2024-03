One Piece: tre personaggi che hanno perfezionato sia l'Haki che i poteri del Frutto

In un universo come quello di One Piece, dove la legittimazione culturale dei personaggi passa attraverso l'esercizio della forza, elementi come l'Haki o i Frutti del Diavolo giocano un ruolo nevralgico nel definire le gerarchie nel Nuovo Mondo. Ma c'è chi addirittura ha sublimato il potenziale di entrambi, ottenendo così un potere ineguagliabile.

È chiaro che il progressivo avvicendamento della storia al suo segmento finale, con tutte le trasformazioni (anche linguistiche) che questo fenomeno comporta, in particolare per quel che riguarda la corsa verso l'individuazione della rotta per Laugh Tale, ha determinato un'impennata talmente iperbolica nella scala dei valori dei guerrieri da portare il racconto a restituire ai protagonisti mosse sempre più drastiche e mirabolanti, in modo da alzare la tensione narrativa, oltre alla natura stessa della posta in palio. E un elemento con cui Eiichiro Oda ha imbastito questa escalation costante di forze è da ritrovare nel perfezionamento, da parte delle figure cardinali del Nuovo Mondo, sia dell'Haki che del potenziale latente dei Frutti di cui godono. Al punto che alcuni personaggi, come quelli che andremo qui ad analizzare, hanno raggiunto una capacità, fino a pochi anni fa impensabile, di coniugare le prerogative di un Frutto con l'ottimizzazione assoluta delle tre tipologie di Ambizione.

Una ricognizione di questo tipo non può allora che prendere le mosse dal personaggio che negli ultimi tempi sta catalizzando l'attenzione dei lettori, sia per lo strapotere di cui gode, ma soprattutto per ciò che le rivelazioni sul suo conto (o meglio, sulla sua genealogia) possono sottendere, anche per quel che riguarda il potenziale del pirata: stiamo parlando, naturalmente di Marshall D. Teach.

Che il livello combattivo dell'Imperatore sia da legare ad una ipotetica discendenza dai Giganti Antichi (secondo l'indizio sul lignaggio di Barbanera nascosto nel Jolly Roger) o ad una innata attitudine ad ospitare sul suo corpo poteri di natura e segno differente, poco importa, perché nulla cambia un fattore che appare universalmente riconosciuto come dogmatico: ovvero che il potenziale del pirata sembra essere privo di limiti. Sia per quel che riguarda l'uso sistematico delle potenzialità dei due incredibili Frutti di cui dispone, sia per ciò che concerne il grado di perfezionamento dell'Ambizione. E seppur, per adesso, Barbanera non abbia dato prova di possedere l'Haki del Re Conquistatore, la possibilità che nel breve futuro del manga si possa servire anche della forma di Ambizione più rara non appare certamente azzardata.

Ed è proprio in questa tripartizione dell'Haki che va inquadrato il secondo personaggio della lista: ovvero Sengoku. Ciò che permette all'ex Grandammiraglio di occupare un posto essenziale nell'universo mitologico del manga lo riconduciamo sì allo spessore culturale di cui si è caricato nel corso del tempo, anche agli occhi del Re dei Pirati (tanto che lo abbiamo inserito tra gli avversari più iconici affrontati da Roger in One Piece) ma soprattutto lo dobbiamo alla capacità dell'uomo di coniugare in maniera assolutamente organica la sublimazione delle tre forme di Haki con il dinamismo delle onde d'urto che la sua trasformazione in Buddha (generata dall'Hito Hito no Mi: modello Daibutsu) gli permette di scatenare. Un fattore che acquisisce ancora più rilievo, se pensiamo a quanto in One Piece l'Haki del Re Conquistatore sia raro nei marine, data la sua natura “libertaria”.

Il terzo ed ultimo personaggio che ha perfezionato sia le tre forme di Ambizione che i poteri del Frutto di cui gode non può che essere, come logico che sia, Rufy. Anche lui, proprio come l'Imperatore di cui sopra, non sembra essere contraddistinto da limitazioni, anche perché il Frutto Nika ramifica il suo potenziale proprio a partire dalla rottura di qualsiasi barriera fisica o (ideo)logica. Al punto che una delle ultime tecniche metabolizzate dal pirata (qui tutto ciò che sappiamo sul Dawn Gatling) gli ha permesso addirittura di sovrapporre su un unico piano le proprietà immaginifiche del Gear 5 con il vigore corporeo dell'Haki dell'Armatura. A segnalare come non esistano limiti all'ascesa (non solo culturale-simbolica) del protagonista.