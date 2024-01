One Piece: i tre personaggi che Rufy dovrà superare per diventare il Re dei Pirati

Da quando One Piece è entrato nella sua saga finale, la posta in palio per il dominio e il controllo dei rapporti di poteri nel Nuovo Mondo appare ancora più radicale che in passato. A sedare i conflitti su Egghead è intervenuto addirittura un Astro, gettando un'ombra sul destino di Rufy, e sulla sua possibilità di diventare il Re dei Pirati.

Ad oggi, per come Eiichiro Oda è arrivato a legare i percorsi verso la gloria eterna dei Mugiwara alla necessità di scardinare le ingiustizie e l'autarchico sistema di potere da cui esse si originano, acquisire il titolo di “Re dei Pirati” ed esercitare un'influenza universale sulle logiche del Nuovo Mondo, comporta diverse questioni, che trascendono il mero dominio sui panorami pirateschi della seconda metà della Rotta Maggiore. E l'approdo di Saturn su Egghead, con tutto ciò che ha rivelato sui trascorsi tragici di Orso e sulle attività coercitive del Governo Mondiale, ha portato Rufy a prendere coscienza non solo della reale natura del suo ruolo da pirata, ma soprattutto delle azioni che dovrà compiere nel breve futuro. Perché se vorrà davvero assurgere al trono del fuorilegge più leggendario del Nuovo Mondo, dovrà prima risolvere i più ampi conflitti socio-politici della società in cui vive.

In questo senso, è logico che l'ascesa verso la gloria di Rufy coinciderà con il sovvertimento dello status quo, e quindi con la neutralizzazione dell'uomo (ma lo è davvero?) che controlla le sorti del mondo, cioè Im. Ma questo riguarda perlopiù la risoluzione degli intrecci narrativi del manga, non tanto l'acquisizione simbolica di quel titolo che renderebbe il protagonista il trionfatore assoluto dei mari. Perciò, nonostante alcuni lettori ritengano Im il personaggio più potente di One Piece, per poter iniziare a sperare di diventare il Re dei Pirati, e dare una forma concreta a quella che per adesso è ancora una fantasia, il primo personaggio che Cappello di Paglia dovrà abbattere non può che essere Barbanera.

Non a caso abbiamo inserito il pirata tra quei personaggi di One Piece che potrebbero già aver risvegliato il Frutto, e se davvero l'Imperatore risultasse in grado di canalizzare a pieno sia i poteri del Dark Dark che del Gura Gura sottratto a Barbabianca, ecco che si configurerebbe come la minaccia più radicale per l'individuazione – e la successiva conquista – da parte dei Mugiwara del Tesoro di Roger. Inoltre nessuno come Teach incarna i tratti più vituperabili e meschini dell'essere-pirata, motivo per cui il trionfo sul fuorilegge equivarrebbe anche alla consacrazione dei valori libertari di cui Rufy si fa testimone sin dall'inizio del manga.

Ma se davvero Cappello di Paglia desidera raggiungere Laugh Tale, per poter poi concretizzare il sogno che da sempre ne governa le gesta nelle vesti ipotetiche di Re dei Pirati, l'ostacolo che dovrà necessariamente superare lo individuiamo nella figura del suo mentore dai capelli rossi. Oda infatti potrebbe già aver rivelato il ruolo di Shanks in One Piece, e in caso l'Imperatore fosse chiamato ad acquisire la configurazione di villain ultimo e definitivo dell'opera, è chiaro che l'eroe dovrà astrarsi dal giogo di colui che gli ha donato in primis il sogno di diventare pirata, e stracciare metaforicamente quel Cappello di Paglia che rappresenterebbe, a tutti gli effetti, l'ultimo passo verso la maturazione/ascensione del protagonista.

E si arriva così al terzo personaggio, forse il più importante per quanto riguarda la futura legittimazione del protagonista in qualità di Re dei Pirati: ovvero Roger. Come è logico che sia, Rufy non potrà mai incontrare il leggendario fuorilegge, data la sua prematura scomparsa su Logue Town. Ma se l'eroe di One Piece vorrà porsi come bastione di una nuova moralità piratesca, quale spartiacque di un'era inedita per l'universo, il passo finale per raggiungere questo sogno sarà quello di superare simbolicamente il precedente Re dei Pirati, in termini certamente di forza, ma soprattutto di spessore culturale, fino a trascenderne il ricordo.