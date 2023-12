One Piece: i tre personaggi che hanno tradito le aspettative dei lettori

Una delle grandi abilità di cui Oda ha dato prova nel corso di One Piece è la precisione con cui costruisce i personaggi. Le storie che si portano dietro non risultano mai abbozzate, e anche quando l'autore codifica figure idiosincratiche e stravaganti, riesce quasi sempre a renderle credibili. Ma non tutti hanno ricevuto lo stesso trattamento.

In un'opera dai mondi così complessi e articolati come One Piece, cadenzata da una miriade di personaggi (e personalità) di natura e segno anche opposto, è logico – se non addirittura comprensibile – che alcune figure risultino meno affascinanti o riuscite di altre. D'altronde Oda ha popolato il suo manga di decine di migliaia di personaggi, molti dei quali sono entrati di diritto nel gotha delle icone immortali della cultura pop contemporanea, perciò non sarebbe neanche giusto soffermarsi su quelle figure ausiliarie (pensiamo, ad esempio, a Foxy) che non hanno incontrato le esigenze o le aspettative dei lettori.

I personaggi su cui ci vogliamo qui soffermare sono quelli di cui l'autore ha bruciato il potenziale: figure, queste, inizialmente straordinarie, che promettevano non solo di esercitare un impatto più rilevante sugli eventi che li vedevano protagonisti, ma che avrebbero dovuto (e potuto) inseguire un destino migliore, date le grandi aspettative che le loro storie lasciavano intendere.

In continuità con la nostra ricognizione sui personaggi di cui Kishimoto ha sprecato il potenziale in Naruto, cogliamo qui l'occasione per delineare le figure che hanno (almeno in parte) tradito le aspettative dei lettori di One Piece. E una lista di questo tipo non può che iniziare con Big Mom. Dopo gli intrecci di Whole Cake Island, non nascondiamo che l'Imperatrice sembrava destinata a rappresentare per i Mugiwara e per le sorti dell'ordine mondiale una minaccia decisamente più radicale di quella che si è dimostrata, infine, essere. Tanto che nello scontro con Kidd e Law su Wano non solo Oda non le concede di usare l'haki del Conquistatore, ma soccombe sotto i colpi di due personaggi che a rigor di logica non avrebbero di certo potuto opporsi all'Imperatrice in termini di forza. Quasi come se l'autore avesse qui fretta di sbarazzarsi di un personaggio percepito sempre più come un peso, e non come un elemento integrale alla narrazione.

Rimanendo sempre su Wano, un altro personaggio il cui percorso è culminato in un epilogo discutibile è Yamato. La figlia di Kaido, memore dell'eredità di Oden, non ha avuto problemi a conquistare immediatamente i lettori, al punto che la sua storia drammatica – anche se rispetto al tragico flashback di Kuma raccontato ultimamente in One Piece, non appare così radicale – non ha ostacolato la ragazza nel perseguire follemente i suoi sogni. Ma se consideriamo il tempo che Oda ha investito nel personaggio, nel delineare le sue crisi per poi fargliele superare, ecco allora che il suo confinamento finale sull'isola appare abbastanza opinabile, anche perché i presupposti affinché Yamato entrasse nella ciurma di Rufy, c'erano tutti. E sembra tanto che Oda abbia cambiato idea all'improvviso, magari per permettere ad un personaggio come Bonney di entrare nel prossimo futuro nei Mugiwara.

L'ultimo personaggio della lista non è uno di quelli dal potenziale completamente sprecato, ma il trattamento che Oda gli ha riservato negli ultimi anni ha lasciato l'amaro in bocca ai lettori in relazione al suo percorso: stiamo parlando di Smoker. Prima del time-skip il Vice Ammiraglio era in assoluto il referente primario di giustizia del manga, colui che rappresentava l'immagine di una marina positiva, non collusa, lontana dalle corruzioni e dal sistema di prevaricazioni concepito da Akainu. Ma dopo Punk Hazard di lui non c'è più stata traccia, come se fosse sparito sotto l'onda dei grandi eventi del Nuovo Mondo. Ma confidiamo che il personaggio possa riscattarsi in futuro. Se Oda lo vorrà.