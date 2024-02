One Piece: 3 colpi di scena tragici che ci hanno lasciati emotivamente indifesi

In un mondo come quello di One Piece dove la conquista del potere passa per il dominio sull'altro, i soprusi appaiono all'ordine del giorno. E ogni volta che la narrazione ha richiesto un cambio di passo che mettesse in moto le macchinazioni del racconto, Oda non ha di certo lesinato sull'orrore: e questi tre tragici plot twist ne sono l'esempio.

Qualsiasi ricognizione finalizzata a scandagliare le grandi tragedie viste nel manga di Oda, e le ricadute tragiche che esercitano progressivamente sull'andamento della storia, non può che riflettersi in un'analisi del sistema di prevaricazioni ed ingiustizie su cui il Governo Mondiale ha fondato il proprio esercizio legislativo. E da questa prospettiva nessun evento si carica di una valenza così egualmente orrorifica ed eticamente (e moralmente) esecrabile come il genocidio di Flevance. Proprio perché lo sterminio coatto a cui è stato costretto a soccombere il popolo di Tralfagar Law non ha solo delineato uno dei tre flashback con le storie più tragiche e simboliche di One Piece, ma si è inabissato in un alone così diabolico e oscuro nel momento stesso in cui ha rivelato il grado di perfidia e ignominia a cui i governanti del mondo (con particolare riferimento ai Gorosei e ad Im) sono disposti a tendere pur di codificare uno status quo indiscutibilmente autarchico.

La sindrome del piombo ambrato, contratta dagli abitanti di Flevance in seguito al contatto nelle miniere con la sostanza tossica, ha spinto l'establishment politico a mettere in azione una vera e propria macchina del fango, con il Governo Mondiale che ha diffuso in maniera deliberata menzogne e disinformazione sulla reale entità dell'epidemia, spingendo così gli abitanti delle nazioni limitrofe ad isolare Flevance per paura di un possibile contagio. La malattia, infatti, non aveva proprietà infettive e poteva essere contratta solo mediante il contatto con la sostanza. Ma il Governo Mondiale, conscio della grave ricaduta economica che la chiusura di tutte le miniere avrebbe per loro comportato, ha condannato Flevance all'estinzione, in modo da tutelare i propri egoistici interessi.

Il secondo plot twist dalla natura intrinsecamente tragica riguarda invece gli SMILE. Prima dell'inizio della saga di Wano, e delle rivelazioni che l'arco in questione ha sotteso in riferimento agli obiettivi che si celavano dietro la creazione artificiale dei Frutti, gli SMILE erano sì associati a auell'onta repulsiva di cui si innerva nel racconto ogni sperimentazione scientifica, ma non si pensava che alla loro base ci fosse un disegno così brutalmente diabolico e disumano come quello di cui Oda ci ha messo al corrente durante la penultima saga del manga. E il fatto che gli abitanti del paese di Wa, relegati a loro insaputa al ruolo di mere cavie, fossero stati condannati a ridere (artificialmente) per l'eternità, anche in faccia alle disgrazie di cui erano oggetto, ha rappresentato un evento senza precedenti nella storia dell'opera, caricandosi perciò agli occhi dei lettori di una valenza propriamente repellente.

E si arriva così al terzo ed ultimo plot twist, relativo - naturalmente al protagonista. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la simbologia che si cela dietro le due cicatrici di Rufy in One Piece, la morte di Ace non è solamente entrata nell'immaginario dei lettori per come, nella sua implacabile tragicità, ha messo in moto buona parte degli eventi nevralgici della seconda metà del manga; ma soprattutto per ciò che ha determinato a livello emotivo per il fratello, e per estensione per tutti coloro (cioè i lettori) che ne hanno seguito le gesta sin dagli albori dell'opera.

Davanti alla sagoma esanime di Ace, Rufy perde ogni capacità di giudizio o di controllo sul suo stesso corpo, fattore che lo porta a scoprirsi alle invettive dei nemici. E se non fosse stato per l'intervento salvifico di Jinbe, il quale gettandosi nelle acque della baia contribuisce a disinnescare (parzialmente) il pugno magmatico del marine, è probabile che la ferita infertagli da Akainu sarebbe stata mortale. E senza la quale, ad oggi, l'eroe non avrebbe potuto toccato il fondo del baratro della disperazione, per poi rialzarsi, ed intraprendere il cammino che lo porterà a cambiare per sempre le coordinate su cui si fonderà il futuro mondo della pirateria.