One Piece: i tre traguardi più importanti conseguiti dai Pirati di Roger

Per marchiare a fuoco il proprio nome nella storia di One Piece, e generare di conseguenza un lascito culturale su cui si sarebbero poi formati tutti i fenomeni successivi dell'universo del manga, i Pirati di Roger hanno dovuto rendere possibile l'impensabile: come risulta evidente dai tre grandi traguardi che andremo qui ad illustrare.

Se in One Piece i pirati più forti della ciurma di Roger hanno acquisito nel tempo un alone di sacralità ineffabile, il loro Capitano si è ritagliato, a ragion di logica, un posto unico nell'immaginario collettivo dei fuorilegge, sia per lo strapotere che lo ha storicamente contraddistinto, sia per la naturalezza con cui ha reso materico ciò che per tutti gli altri apparteneva solamente al reame della fantasia. Ma per arrivare ad incidere il proprio nome negli annali della Storia (quella con la S maiuscola) e a dare vita al più grande fenomeno culturale (cioè la Grande Era della Pirateria) negli orizzonti storici di One Piece, il pirata ha dovuto legare la propria eredità al conseguimento di imprese senza precedenti, che avrebbero instillato nei cuori dei posteri la volontà di sognare, e di perseguire anche quei desideri ritenuti (fin troppo a lungo) inafferrabili.

Il primo di questi – per adesso ineguagliati – traguardi non può che riguardare la (duplice) circumnavigazione della Grand Line. Ancor più dei leggendari confronti che lo hanno visto opporsi a fuorilegge iconici come Shiki il Leone Dorato o Barbabianca (con il quale Roger ha dato vita ad una delle tre battaglie più epiche accadute in One Piece prima delle avventure di Rufy) è stata la capacità del Capitano della Oro Jackson, e della sua fedele ciurma, di percorrere per ben due volte le due metà della Rotta Maggiore senza soccombere al richiamo della Giustizia, a permettere all'equipaggio in questione di frantumare i confini dell'impossibile. E anche se nel primo viaggio Roger non è stato in grado di individuare l'ubicazione di Laugh Tale, è la seconda traversata nei foschi mari di One Piece ad essersi innervata dei canoni della leggenda: sublimata anche grazie al supporto di Oden, che avendo permesso all'iconico pirata di leggere i Poneglyph, ha immesso la ciurma di Roger su quel cammino glorioso verso la conquista dell'isola finale del Nuovo Mondo.

Da questa prospettiva, il secondo traguardo su cui vogliamo qui soffermare l'attenzione riguarda proprio la prosecuzione naturale dell'approdo su Laugh Tale: ovvero la rivendicazione del celebre Tesoro dell'isola. Qui Roger, sublimando ciò che nessuno era stato in grado neanche solo di immaginare, non solo entra in contatto con la proiezione stessa dei suoi desideri, ma decide di declinare il fantomatico “scrigno” in un orizzonte ancora più simbolico, quando non addirittura “storico”. La decisione di non reclamare per sé stesso i beni trovati su Laugh Tale, ma di proporli come “proprietà pubbliche” di tutti coloro che li desiderano conquistare, genera un terremoto sistemico nello status quo mondiale: che lo avrebbe consacrato come nemico ideale delle istituzioni governative, in qualità di nuovo – ed unico - Re dei Pirati.

Il terzo – e forse più grande – traguardo suggellato dai pirati di Roger si lega, a tutti gli effetti, alle conseguenze attivate dalle azioni di cui abbiamo appena parlato: riconducibile da un lato allo scardinamento – per adesso personale – dei complotti e delle macchinazioni storiche attivate dagli Astri di Saggezza; e dall'altro alla presa di coscienza di tutti gli eventi nevralgici del passato, dall'identità di Joy Boy alla verità sui Cento anni di buio fino alla reale natura di Im e dei Gorosei. E una volta conosciuti i segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale, ecco che i membri dell'equipaggio hanno potuto radicare il loro nome nell'eternità. Fino a porsi come figure deliberatamente mitopoietiche: capaci di creare il mito della pirateria, grazie al testamento anarchico del loro inarrestabile Capitano.

