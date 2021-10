ONE PIECE: il tributo dei doppiatori originali per il 1000esimo episodio

Dopo lo straordinario traguardo del 100esimo volume pubblicato in Giappone, la serie di ONE PIECE si avvicina alla puntata numero 1000, prevista per il 21 novembre 2021, e i doppiatori originali della ciurma di Cappello di Paglia si sono riuniti per festeggiare insieme l'incredibile viaggio affrontato in questi anni di trasmissione.

Si tratta di un periodo molto importante per l'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, apparsa per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel luglio del 1997, non solo per gli sviluppi narrativi relativi alla guerra che si sta combattendo nel Paese di Wa, ma appunto per la concomitanza del 100esimo volume e del 1000esimo episodio.

Mentre Luffy e i suoi compagni si trovano ad Onigashima per sconfiggere Kaido e riottenere la libertà di Wano, i doppiatori dei Mugiwara hanno organizzato una piccola celebrazione all'interno degli studi di Toei Animation, di cui trovate alcune immagini in fondo alla pagina. I dieci doppiatori hanno tutti degli speciali uchiwa, i tradizionali ventagli giapponesi, con sopra l'artwork del loro rispettivo personaggio, mentre sullo sfondo si nota una grande ghirlanda che ritrae fedelmente la polena della Thousand Sunny. Un tributo incredibile da coloro che seguono l'avventura da diversi anni. Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti.

Per concludere vi ricordiamo che è stata anche prodotta una miniserie sull'importanza di ONE PIECE sulla vita dei fan e per festeggiare questi importanti traguardi, e vi lasciamo al poster di Luffy contro Kaido in vista dell'episodio 1000.