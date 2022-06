ONE PIECE: il trio più conosciuto delle Supernova nella prestigiosa statua di LX Studio

Sembra passato poco tempo da quando Eiichiro Oda presentò le undici Supernove nel capitolo 498 di ONE PIECE. In realtà sono trascorsi più di quattordici anni dalla pubblicazione di uno dei capitoli più significativi dell’avventura di Luffy, in quanto alcuni dei volti presentati svolgono ancora un ruolo centrale, soprattutto Kidd e Law.

I due capitani citati infatti hanno incrociato le loro rotte più volte con il sorridente protagonista, e nonostante divergenze e modi diversi di approcciarsi a situazioni complicate, preferendo la diplomazia o un’esplosiva entrata in scena, le loro alleanze sono state decisive in svariate occasioni. Attualmente, dopo i devastanti eventi di Wano, tutti e tre i capitani hanno una taglia di 3 milioni di berry, con Luffy diventato ufficialmente uno dei quattro Imperatori al fianco di Shanks, Barbanera e dell’altra new entry Buggy.

Per omaggiare quindi tre esponenti d’eccezione della peggiore delle generazioni, gli artisti di LX Studio hanno realizzato la maestosa statua che potete vedere nel video riportato in calce. Alta 60 centimetri, con una base che ritrae la Cupola Teschio di Onigashima, la riproduzione dei tre pirati risulta particolarmente curata in ogni minimo dettaglio, e rispetta alla perfezione il loro design originale, dal braccio di Kidd, fino all’iconico cappello di paglia di Luffy. Qualora foste interessati ad aggiungerla alla vostra collezione, la statua è pre ordinabile al prezzo di 745 euro, per riceverla nell'ultimo trimestre del 2022.