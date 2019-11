ONE PIECE: il triste destino di Oden nell'episodio 910 dell'anime

Poco a poco, ma sempre più velocemente, l'adattamento animato di ONE PIECE si sta avvicinando inesorabilmente agli attuali eventi del manga, seppur la distanza che li separa stia venendo gestita egregiamente dal regista Nagamine e dal suo team. Nell'episodio di domani, infatti, assisteremo al destino di Oden, leggenda del Wanokuni.

Se l'adattamento televisivo dovesse riuscire a seguire l'ombra del manga di ONE PIECE ancora per 5 anni, ovvero il tempo residuo in cui il sensei si aspetta di terminare la sua opera, allora è lecito aspettarsi la conclusione dell'anime appena prossima alla sua controparte originale. Se così fosse, senza alcun dubbio, renderebbe felice quella fetta di appassionati che seguono settimanalmente solo la trasposizione del manga a cura di TOEI Animation.

Nel frattempo, in rete è trapelato il trailer per l'episodio 910 di ONE PIECE, intitolato "Un Samurai Leggendario! L'uomo che ammirava persino Roger!", previsto al debutto nella giornata di domani, che promette interessanti rivelazioni. Dalla clip che vi abbiamo riportato in fondo alla pagina, infatti, è possibile riconoscere da un estratto della puntata la figura di Oden, mitica leggenda del Wanokuni, nonché uno dei Pirati che ha stupito Barbabianca. La puntata spiegherà nel dettaglio il colpo di scena che vede Momonosuke, Kiku, Raizo e Kanjuro arrivare direttamente dal passato, approfittandone per raccontare il tragico destino di Kozuki Oden.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa puntata? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito di ONE PIECE, avete già dato un'occhiata agli spoiler del capitolo 962?