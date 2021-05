ONE PIECE: tristezza e onore nelle reazioni degli spettatori dopo l'ultimo episodio

Dal salutare e ringraziare la leggenda di Wano fino ad evidenziare le prodezze tecniche fatte dal team di animatori dello studio Toei Animation , passando per l'iconica frase "Oden non sarebbe Oden se non fosse bollito" riferita all'omonima minestra giapponese, le reazioni dei fan sottolineano ancora una volta l'immensa passione nei confronti dell'opera del maestro Eiichiro Oda.

La morte di Oden , dopo aver resistito per ore in una vasca d'olio bollente e aver subito quella che secondo lo shogun Orochi è stata un'umiliazione pubblica, ha invece mosso i cuori degli abitanti di Wano e soprattutto dei Nove Foderi Rossi, così come anche quelli degli spettatori che subito dopo la pubblicazione dell'episodio 974 non hanno esitato a esprimere le loro opinioni su Twitter.

L'anime di ONE PIECE sta per tornare nel presente dell'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, e in seguito ai drammatici e significativi eventi dell'ultimo episodio, la community ha voluto onorare il leggendario Kozuki Oden, samurai che ha combattuto per la libertà di Wano, pubblicando centinaia di immagini e messaggi sui social.

Thank you Oden 🥺 you may rest in peace now… 😢😭😭 #OnePiece974 pic.twitter.com/4oxIKHEjNX — Alejandro (@aazurdia95) May 16, 2021

One Piece episode 974 may mark the end of Kozuki Oden's life as a living being, but the flame of his spirit, will and legacy will never be extinguished. This episode offered him a death worthy of a true GOAT, one which Kaido deep down surely envies until this day. pic.twitter.com/4SfKAzaf2m — Sakuga Lad (@SakugaLad) May 16, 2021

ODEN WOULDN’T BE ODEN IF IT WASN’T BOILED pic.twitter.com/BicJ44xhpM — ً (@whitebvy) May 16, 2021

This is one of my favorite shots of the whole arc so far, masterclass episode. Oden man 😭 pic.twitter.com/HMpmam3Naf — King Reancon I Thank you Miura (@YoshidaShoyou) May 17, 2021

I just watched episode 974 of the One Piece anime, One Piece is really the best story ever told ha?



ODEN WOULDN'T BE ODEN... IF IT WASN'T BOILED!!! pic.twitter.com/I48WwDYg2M — Alan Grynbal (@alangrynbal) May 18, 2021

I'm oden and I was born to boil pic.twitter.com/1zlHJm7hC3 — babak (@kebabzaferani) May 18, 2021

10/10. One of the best episodes of the series and a tragic but satisfying end to Kozuki Oden. Salute to him.



"Oden wouldn't be oden if it wasn't boiled." pic.twitter.com/elvNnIP1as — FLA (@PirateKingFla) May 17, 2021