ONE PIECE: dove si trova Elbaf? La posizione dell'isola dopo gli ultimi aggiornamenti

In ONE PIECE si parla da tempo di Elbaf. L'isola dei giganti è un'altra anomalia di questo mondo creato da Eiichiro Oda, che ha questi territori molto particolari dove sono nate e vivono esseri che non sono i classici umani. I primi giganti a essere visti nel manga sono i famosi Dori e Brogi, due capitani di due ciurme piratesche.

Poi si è parlato ancora di Elbaf a Water Seven, quando Usopp fu invitato a raggiungerla, ma il cecchino decise di lasciar perdere per tornare nella ciurma dei pirati di cappello di paglia. E poi? I protagonisti di ONE PIECE adesso si sono avvicinati molto all'isola: non a caso Elbaf potrebbe essere la prossima meta del manga. Tuttavia, adesso ci sono indicazioni molto più chiare sulla sua posizione.

Dove si trova Elbaf precisamente? Il Nuovo Mondo rimane infatti vasto e fino a ora non si conosceva di preciso la posizione dell'isola. Tuttavia, è stato uno dei pirati più importanti del momento a farci scoprire questa location del mondo acquatico. Kid, nelle ultime pagine del capitolo 1071 di ONE PIECE, era diretto con la sua ciurma verso la misteriosa isola scelta durante un gioco con Rufy. Sul suo percorso però i pirati di Kid si sono imbattuti proprio in Elbaf, l'isola dei giganti. Già dai primi scorci e dalle creature che ci sono intorno, si intuisce che questa è la terra dei giganti.

Di conseguenza, Elbaf è molto vicina a Wano, dato che dista pochissimi giorni di viaggio dalla patria dei samurai ed è molto più vicina dell'isola che Kid e gli altri avrebbero dovuto raggiungere. Ciò significa che i mugiwara potrebbero raggiungerla molto velocemente, essendo ancora nei paraggi.