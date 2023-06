ONE PIECE: dove si trova God Valley? Le possibili posizioni dell'isola scomparsa

C'è sempre grande interesse su ogni elemento che Eiichiro Oda introduce in ONE PIECE. Con un mondo così vasto e interconnesso davanti, ogni lettore del manga prova sempre un brivido nell'ottenere nuove informazioni, che possono aprire così tante porte. E molte domande girano intorno all'isola di God Valley.

Ora è comparso anche il precedente sovrano di God Valley, che ha intensificato l'interesse su quest'isola misteriosa ricca di segreti e di lore del mondo di ONE PIECE. Tuttavia, non si sa molto su di essa, se non l'incidente che lì ebbe luogo. Ad esempio, non si sa dov'è posizionata God Valley.

Ci sono due ipotesi principali sulla posizione di God Valley. La prima di queste si può basare su una frase di Shanks molto importante che risale a diversi anni fa. Durante un primo discorso con Barbabianca, Shanks affermò di essere del West Blue, dato che la sua città natale era posizionata lì. Sappiamo però che Roger trovò Shanks a God Valley dopo la grande battaglia con i pirati Rocks. Quindi, è lecito pensare che God Valley si trovasse nel West Blue: per evitare di tenere troppo tempo un bambino su una nave pirata, Roger potrebbe aver deciso di sbarcare sulla prima isola disponibile per lasciare il bambino e farlo crescere tranquillamente.

La seconda ipotesi invece è che God Valley si trovasse sulla Rotta Maggiore. Due pirati come Roger e Rocks, che viaggiavano per i mari più pericolosi e prima di riuscire a scoprire l'esistenza di Laugh Tale, possono essersi ritrovati insieme su un'isola della Rotta Maggiore. Non è noto ovviamente se il lato della Rotta Maggiore sia il Paradiso o il Nuovo Mondo, dato che non ci sono elementi rivelati dal mangaka. E secondo voi, invece, dove si trova God Valley? E comparirà mai in ONE PIECE o sarà destinata a essere messa da parte anche dai libri di storia? Sapete invece qual è l'ispirazione per God Valley?