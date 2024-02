One Piece: potrebbe esser stata trovata la vera fonte di ispirazione del manga di Oda

Come tutti gli autori che si rispettino, Eiichiro Oda prima di diventare un mangaka è stato uno spettatore onnivoro, capace di consumare a ripetizione testi, storie e racconti di natura diversa, e di trarre ispirazione da essi una volta assunto egli stesso il ruolo di narratore. Ma c'è un anime in particolare che sembra aver ispirato One Piece.

Sappiamo quanto il celebre autore sia solito trarre dagli elementi della realtà i codici da cui rielabora, in termini narrativi, le storie e i personaggi che andranno di volta in volta a ricoprire i loro ruoli all'interno del racconto. Lo abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i luoghi reali che hanno ispirato le ambientazioni di One Piece, con il mangaka che parte proprio dall'osservazione degli ambienti e delle civiltà che li hanno storicamente popolati, per infondere un respiro storiografico a luoghi/scenografie che funzionano come veri e propri ecosistemi urbanistici, in modo da rendere ancora più incisive le dinamiche alla base dei processi di worldbuilding su cui si fondano gli scenari e gli intrecci del manga.

Se saghe come Wano o Alabasta, ispirate rispettivamente al Giappone feudale del Periodo Edo (1603-1868) e all'Antico Egitto, risultano così affascinanti e pregne di vitalità, molto lo dobbiamo alla capacità dell'autore di rielaborare il dato reale e filtrarlo in un'esperienza sinestetica. Un andamento che potrebbe essersi originato durante le prime esperienze spettatoriali del giovane Oda, risalenti, chi sa, alla visione di un particolare anime realizzato all'inizio degli anni Ottanta: stiamo parlando di Esteban e le misteriose città d'oro.

Animato dallo Studio Pierrot nel 1982 in collaborazione con produttori francesi e belga, l'anime sembra presentare un numero decisamente alto di analogie con One Piece, motivando l'assunto per cui Oda sia stato fortemente stregato da quest'opera nel corso della sua visione infantile. Se ci pensiamo, la serie ha come protagonista un ragazzo di Esteban, che in continuità con Rufy, viaggia per mondi sotterranei e nascosti (simili a quelli della Rotta Maggiore) alla ricerca di un luogo mitologico (Laugh Tale) dove nessuno è praticamente mai arrivato: fino a qui le somiglianze sono sicuramente palesi, ma è nel momento in cui ci si sofferma sull'identità del protagonista che le similarità assumono l'aspetto di vere e proprie analogie. Esteban è sì un esploratore, ma è meglio conosciuto come il “figlio del Dio Sole”: un fattore, questo, che se confermato in futuro dall'autore, rivelerebbe non solo l'origine dell'ispirazione dietro la figura di Nika, ma avvallerebbe anche la teoria per cui il Gear 5th era pianificato sin dal primo capitolo di One Piece.

Inoltre, più ci addentriamo negli episodi dell'anime, maggiori sono le contiguità che presenta con l'opera di Eiichiro Oda. Ad esempio, una delle tante città in cui si addentra Esteban è completamente costruita in oro, alla pari della leggendaria isola di Shandora vista durante l'arco di Skypiea, mentre colei che aiuta il protagonista a viaggiare nel Nuovo Mondo (stesso nome, quindi, della seconda metà della Rotta Maggiore) è una ragazza di nome Zia, capace di leggere le iscrizioni antiche (proprio come Robin) che portano all'ubicazione di quattro località (in linea con i Poneglyph) consentendo così agli esploratori di raggiungere le città dorate.

Naturalmente, i toni adottati da Oda sono decisamente più drammatici, così come le metodologie narrative di One Piece appaiono più stratificate e di segno (anche semantico) diverso, motivo per cui l'autore non ha plagiato né tanto meno ha replicato le istanze di un'opera pregressa, ma ne ha semplicemente tratto ispirazione per poter poi creare i mondi di un'opera assolutamente autonoma e personale. Proprio come fanno, dall'alba dei tempi, tutti i grandi scrittori di opere narrative.