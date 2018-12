ONE PIECE: tutti i doppiatori della famiglia Vinsmoke riuniti in una foto

Al termine della sessione di doppiaggio per uno dei prossimi episodi della trasposizione anime di ONE PIECE, i membri del cast che prestano la loro voce alla famiglia Vinsmoke si sono riuniti per scattare una foto commemorativa, preannunciando un momento speciale.

ONE PIECE, nella sua versione animata, è al culmine della saga che vede i nostri Mugiwara confrontarsi non solo con l'imperatrice Big Mom nel suo territorio, con tutta la sua temibile prole al seguito, ma anche con la nazione itinerante rappresentata dalla famiglia Vinsmoke e dal suo esercito. Infatti Sanji è stato trascinato in tutto questo marasma legato al suo matrimonio proprio dalla sua famiglia di origine, da cui era scappato da bambino.

Come gli appassionati non avranno tardato a capire, la famiglia Vinsmoke non brilla per affettività, ed il rapporto con Sanji non poteva che risentirne. Nonostante questo, sembra che i membri del cast di voci che hanno dato vita a questo disfunzionale nucleo familiare sia tutt'altro che in conflitto.

Tramite un post diffuso dall'account Twitter SP Manga (sempre molto informato su questo genere di novità), possiamo infatti osservare una fotografia (riportata in calce alla notizia) scattata ai suddetti attori al termine di una sessione di doppiaggio riguardante una delle prossime puntate della trasposizione del manga creato da Eiichiro Oda, all'interno dello studio di registrazione di Toei Animation. L'episodio, ci informa lo stesso utente, potrebbe essere il numero 873.

Unico membro della famiglia assente nella foto, Judge Vinsmoke, padre e capo dell'organizzazione, con cui Sanji, inutile dirlo, ha il rapporto più teso, a causa del trattamento che il primo ha riservato al secondo una volta capito che non gli sarebbe stato utile per creare dei super soldati.

Per scoprire come finiranno le vicende della vera famiglia Vinsmoke non ci resta che attendere i prossimi episodi di ONE PIECE.