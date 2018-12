ONE PIECE: tutti gli annunci previsti per la Jump Festa 2019

Questo weekend, in Giappone, è in scena la Jump Festa 2019, convention annuale dedicata ai principali prodotti targati Shonen Jump. Stasera sarà la volta del panel di ONE PIECE, ripercorriamo dunque tutti gli annunci che ci attendono tra qualche ora.

Stando a ciò che sappiamo, infatti, l'appuntamento di stasera dedicato a ONE PIECE riserverà spazio alle diverse incarnazioni del franchise di Eiichiro Oda, tra il nuovo film e la serie anime senza dimenticare anche i videogiochi ad essa associati.

Innanzitutto la Toei Animation dovrebbe diffondere nuovo materiale, o al massimo informazioni aggiuntive, su ONE PIECE STAMPEDE, il nuovo film in uscita nel 2019. Per quanto riguarda l'anime, invece, è probabile che la platea presente durante il panel assisterà a una proiezione speciale in anteprima degli episodi 870 e 871, che saranno dedicati allo scontro finale tra Luffy e Katakuri.

Per quanto riguarda il manga, l'editor dell'opera dovrebbe leggere - com'è prassi, ormai, durante gli eventi di questo tipo - un messaggio che Eiichiro Oda ha riservato ai propri fan. Tale commento, probabilmente, svelerà qualcosa sul futuro del fumetto.

Infine ci dovrebbe essere spazio per alcune produzioni videoludiche legate a ONE PIECE: su tutte Jump Force, in uscita a febbraio e in cui i personaggi creati da Oda saranno presenti come lottatori giocabili; ma anche World Seeker, l'action adventure in arrivo l'anno prossimo, e altri due titoli minori. Ci riferiamo a Thousand Storm e Treasure Cruise.

Voi cosa vi aspettate dagli annunci previsti per stasera?