ONE PIECE: su Twitter compare l'hashtag personalizzato di Rufy

Quando una serie raggiunge vette di popolarità senza eguali, come nel caso di One Piece, anche una cosa banale come un emoticon comparsa improvvisamente sui social può diventare tanto virale da rimbalzare da una parte all'altra del mondo. E perché diciamo questo? Perché in queste ore è diventato virale su Twitter un hashtag su Rufy.

Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, sembrerebbe che scrivendo il nome di Cappello di Paglia in hiragana, preceduto dal simbolo "#", compaia una emoticon speciale del Pirata più famoso del mondo. La faccina è davvero piccola e sembra rappresentare un Rufy sorridente e con l'immancabile cappello di paglia sulla testa.

Ovviamente, come detto in apertura, in breve tempo l'hashtag è diventato virale. Con sempre più persone che lo utilizzano, solo per la soddisfazione di avere la rara emoticon sul proprio profilo. Per attivarla ovviamente basta soltanto copiare il tag e incollarlo in un tweet, per cui se volete utilizzarlo vi consigliamo di farlo il prima possibile perché molto spesso queste trovate rimangono attive per un periodo limitato di tempo.

I fan si sono già messi all'opera per scoprire se esistono altri hashtag che permettono di generare faccine come quella di Rufy, ma per il momento il futuro Re dei Pirati è l'unico personaggio di One Piece ad avere un emoticon tutta sua.

Mentre vi date da fare riempendo Twitter Rufy, vi segnaliamo che Kaido nel capitolo 979 ha rivelato che farà un annuncio importante e vi invitiamo anche a vedere questo bellissimo e sensuale cosplay di Nico Robin.

Eri già a conoscenza dell'Hashtag di Twitter dedicato a Cappello di Paglia?