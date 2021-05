ONE PIECE, è ufficiale: ecco chi è il personaggio più amato al mondo

ONE PIECE è in assoluto il manga più conosciuto, insieme a Dragon Ball e Naruto, in tutto il mondo. Ma cosa succede quando tutti gli appassionati sul globo del capolavoro di Eiichiro Oda si uniscono per decretare la top 200 dei migliori personaggi della saga piratesca di Weekly Shonen Jump?

Proprio il giorno del compleanno di Rufy, non è un caso che Shueisha abbia infine svelato i risultati dell'ultimo sondaggio di popolarità di ONE PIECE. Un poco per volta, infatti, quotidianamente sono trapelate le ultime posizioni, ma per i 50 personaggi più amati dai fan il sensei ha promesso un'illustrazione speciale con tutti loro. Ad ogni modo, senza indugiare ulteriormente, ecco le prime 10 posizioni:

Rufy; Zoro; Nami; Sanji; Trafalgar D. Law; Nico Robin; Boa Hancock; Carrot; Potuguese D. Ace; Sabo;

Interessante la presenza di Carrot in top 10, ad appena 3 posizioni di vantaggio da Yamato a quota 11. La sfida tra l'ultimo membro dei Mugiwara si fa sempre più intensa, ma chissà se questo sondaggio possa fornire all'autore indicazioni precise sulle preferenze dei fan. E voi, invece, cosa ne pensate di questo sondaggio di popolarità, siete d'accordo con l'opinione dei fan in tutto il mondo? Diteci la vostra personale top 10 con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.