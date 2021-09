ONE PIECE, ufficiale: manca poco al climax di Wano, Oda ha parlato del finale con l'editor

Oggi in Giappone è il 3 settembre 2021, e per festeggiare l'uscita del Volume 100 di ONE PIECE, Eiichiro Oda e Shueisha hanno confermato che la storia è nella fase finale. Pochi istanti dopo l'uscita dei quotidiani nazionali, è spuntata anche un'intervista all'editor Yuuji Iwasaki, che ha rivelato ulteriori dettagli sulla conclusione del manga.

"La storia sta proseguendo più velocemente di quanto avremmo mai immaginato", ha spiegato l'editor di Weekly Shonen Jump ai microfoni di Sankei. "Mi sembra che ormai il manga si stia avvicinando alla conclusione, con tutte queste rivelazioni una dietro l'altra. Quando parlo con Oda-san discutiamo sempre del finale della storia. Il climax della saga di Wano è dietro l'angolo, e con il finale in vista, non ci resta che andare avanti!".

L'editor ha proseguito parlando dell'impegno di Oda, affermando che ormai l'autore vive la stessa giornata da un quarto di secolo, disegnando il manga ogni giorno prima di coricarsi. L'autore, dal canto suo, aveva già annunciato l'intenzione di scrivere la parola fine sulla storia entro il 2024/25, ma a quanto pare potremmo ricevere una conclusione prima del previsto.

ONE PIECE è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump, dove è stato recentemente pubblicato il capitolo 1023. Il manga tornerà il 12 settembre dopo la pausa, e il Volume 100 è disponibile da oggi in Giappone.